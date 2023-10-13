T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 13 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/461-462-463-471-473

2023/461 ESAS Mersin ili Mut ilçesi Karşıyaka Mahallesi 258 ada 16 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.748,07 m² (irtifak hakkı) 46,11 m² (mülkiyet hakkı) Toplam Bedeli: 43.286,45 TL 2023/462 ESAS Mersin ili Mut ilçesi Karşıyaka Mahallesi 258 ada 11 parsel Mersin ili Mut ilçesi Barabanlı Mahallesi 151 ada 12 parsel Mersin ili Mut ilçesi Barabanlı Mahallesi 124 ada 31 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:278,69 m² (irtifak hakkı) 10,58 m² (mülkiyet hakkı) Toplam Bedeli: 6.084,71 TL Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:634,80 m² (irtifak hakkı) Toplam Bedeli: 12.324, 90TL Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:410,30 m² (irtifak hakkı) 10,58 m² (mülkiyet hakkı) Toplam Bedeli: 8.553,04 T 2023/463 ESAS Mersin ili Mut ilçesi Barabanlı Mahallesi 124 ada 38 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 1241,25 m² (irtifak hakkı), 27,46 m² ( mülkiyet hakkı) Toplam Bedeli: 25.572,31 TL 2023/471 ESAS Mersin ili Mut ilçesi Fakırca Mahallesi 129 ada 10 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 389,39 m² Toplam Bedeli: 5.300,34 TL 2023/473 ESAS Mersin ili Mut ilçesi Fakırca Mahallesi 129 ada 9 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1.391,73 m² (irtifak hakkı), 8,89 m² (mülkiyet hakkı) Toplam Bedeli: 18.772,76 TL

Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.21.09.2023