T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 23.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/775 Esas

1-ABDULLAH SERT

2-ALİ DEMİR

3-AYŞE ARPACI

4-AYŞE SAĞLAM

5-CEMİLE ŞAHİN

6-ESME ARI

7-FATMA ÖZEN

8-FUAT DEMİR

9-HASAN DEMİR

10-HASAN PEKACAR

11-HATİCE BAYRAK

12-HÜLYA FİLCAN

13-HÜSEYİN PEKACAR

14-HÜSEYİN SAĞLAM

15-HÜSEYİN SAĞLAM

16-İMDAT DEMİR

17-LEYLA YAVUZ

18-MEHMET SAĞLAM

19-MEHMET SAĞLAM

20-MUHAMMET SAĞLAM

21-NAHİT SAĞLAM

22-NEZAHAT ATAR

23-PERİHAN ÇUNKUR

24-SELMA PEKACAR

25-ŞADİYE METİK

26-ŞERİF GÜNAY

27-ŞERİFE AŞIK

28-ŞERİFE BURGUT

29-ŞERİFE CEYLAN

30-TESLİME KISACIK

31-ZAHİDE TÜRK

Mersin ili Mut ilçesi Sarıveliler mahallesi 288 ada 42 parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

3.115,98 m²

Toplam bedeli: 23.273,53 TL


Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 20/03/2024


#ilangovtr Basın No: ILN02078992