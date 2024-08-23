T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 23.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/775 Esas

1-ABDULLAH SERT 2-ALİ DEMİR 3-AYŞE ARPACI 4-AYŞE SAĞLAM 5-CEMİLE ŞAHİN 6-ESME ARI 7-FATMA ÖZEN 8-FUAT DEMİR 9-HASAN DEMİR 10-HASAN PEKACAR 11-HATİCE BAYRAK 12-HÜLYA FİLCAN 13-HÜSEYİN PEKACAR 14-HÜSEYİN SAĞLAM 15-HÜSEYİN SAĞLAM 16-İMDAT DEMİR 17-LEYLA YAVUZ 18-MEHMET SAĞLAM 19-MEHMET SAĞLAM 20-MUHAMMET SAĞLAM 21-NAHİT SAĞLAM 22-NEZAHAT ATAR 23-PERİHAN ÇUNKUR 24-SELMA PEKACAR 25-ŞADİYE METİK 26-ŞERİF GÜNAY 27-ŞERİFE AŞIK 28-ŞERİFE BURGUT 29-ŞERİFE CEYLAN 30-TESLİME KISACIK 31-ZAHİDE TÜRK Mersin ili Mut ilçesi Sarıveliler mahallesi 288 ada 42 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3.115,98 m² Toplam bedeli: 23.273,53 TL



Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 20/03/2024





