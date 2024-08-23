T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/775 Esas
1-ABDULLAH SERT
2-ALİ DEMİR
3-AYŞE ARPACI
4-AYŞE SAĞLAM
5-CEMİLE ŞAHİN
6-ESME ARI
7-FATMA ÖZEN
8-FUAT DEMİR
9-HASAN DEMİR
10-HASAN PEKACAR
11-HATİCE BAYRAK
12-HÜLYA FİLCAN
13-HÜSEYİN PEKACAR
14-HÜSEYİN SAĞLAM
15-HÜSEYİN SAĞLAM
16-İMDAT DEMİR
17-LEYLA YAVUZ
18-MEHMET SAĞLAM
19-MEHMET SAĞLAM
20-MUHAMMET SAĞLAM
21-NAHİT SAĞLAM
22-NEZAHAT ATAR
23-PERİHAN ÇUNKUR
24-SELMA PEKACAR
25-ŞADİYE METİK
26-ŞERİF GÜNAY
27-ŞERİFE AŞIK
28-ŞERİFE BURGUT
29-ŞERİFE CEYLAN
30-TESLİME KISACIK
31-ZAHİDE TÜRK
Mersin ili Mut ilçesi Sarıveliler mahallesi 288 ada 42 parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
3.115,98 m²
Toplam bedeli: 23.273,53 TL
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 20/03/2024