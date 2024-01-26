T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/460-464-465-466-475-524-525-526-535-536-544-545-550-555-556-564-565-566-574-585-586
2023/460
HALİS IŞIK
HURİYE ÇİVİT
LÜTFİYE CANARAN
Mersin İli Mut İlçesiKarşıyaka Mahallesi 258 Ada 158 Parsel
Mersin İli Mut İlçesiKarşıyaka Mahallesi 258 Ada 160 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
158 parsel= 57,38 m²lik irtifak hakkı
160 parsel=243,88 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:
158 parsel =14.345,00 TL
160 parsel=5.616,30 TL
2023/464
ABDULLAH KARAER
Mersin İli Mut İlçesiKarşıyaka Mahallesi 258 Ada 105 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü
177,12 m²'likirtifak hakkı
Toplam Bedeli:3.741,30 TL
2023/465
AHMET EMDİRME
Mersin İli Mut İlçesiBarabanlı Mahallesi 123 Ada 17 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
156,14 m²'likirtifak hakkı
Toplam Bedeli:2.410,85 TL
2023/466
KAZIM DEMİRBAĞ
MEHMET DEMİRBAĞ
Mersin İli Mut İlçesiBarabanlı Mahallesi 110 Ada 4 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
3.356,28 m²'likirtifak hakkı
Toplam Bedeli:66.228,53 TL
2023/475
ABDULLAH GÜLEN
Mersin İli Mut İlçesi FakırcaMahallesi 134 Ada 1 Parsel
Mersin İli Mut İlçesi Fakırca Mahallesi 136 Ada 10 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
1 parsel=400,80 m²'likirtifak hakkı
10 parsel=897,93 m² irtifak hakkı ve 26,52 m² mülkiyet hakkı
Toplam Bedeli:
10 parsel=20.691,00 TL
1 parsel=8.455,80 TL
2023/524
HASAN ALİ DİLER
Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 156 Ada 396 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
754,64 m²'likirtifak hakkı
Toplam Bedeli:11.537,07 TL
2023/525
ŞEFİKA ŞAN
MEHMET ŞAN
Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 156 Ada 395 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 389,89 m² lik irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 5.960,71 TL
2023/526
1-MUSTAFA ŞİMŞEK
2-ŞERİFE ARDIÇ
3-HÜRÜ ŞİMŞEK
4-AYŞE ÇEREKÇİ
5-HÜSEYİN AKPINAR
6-MEHMET AKPINAR
7-MÜZEYYEN AKAY
8-NURAY GÜVEN
9-MUSTAFA ŞİMŞEK
10-OSMAN ŞİMŞEK
11-ŞERİFE ŞİMŞEK
12-AYTEN SAZAK
13-HASAN ŞİMŞEK
14-ALİME BİRSEN KİŞMİR
15-EDA ŞİMŞEK KADİM
16-FATMA ŞAN
17-MEHMET ŞAN
18-DURMUŞ ALİ ŞAN
19-MUSTAFA ŞAN
20-AYŞE UYSAL
21-NEBİ ŞAN
22-MUSA ŞAN
23-NEJLA KILIÇ
24-MARZİYE DEMİRCAN
Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 156 Ada 401 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
7.664,54 m²'likirtifak hakkı ve117,50 m²'likmülkiyet hakkı
Toplam Bedeli:83.422,43 TL
2023/535
DURMUŞ ALİ ŞİMŞEK
Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 339 Ada 10 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
1241,85 m²'likirtifak hakkı
Toplam Bedeli:15.584,37 TL
2023/536
1-MULLA MUSTAFA DOĞAN
2-MUSTAFA DOĞAN
3-MUSTAFA DÜZENLİ
4-VELİ DÜZENLİ
5-FATMA ÇETİN
6-TÜRKAN KOÇ
7-GANİMET BOLAT
8-MUSTAFA DÜZENLİ
9-SÜREYYA DÜZENLİ
10-NEFİSE REGAİP ERSOY
11-NURTEN DÜZENLİ
12-AYŞE KESER
Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 341 Ada 1 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
2795,36 m²'likirtifak hakkı
52,33 m²'likmülkiyet hakkı
Toplam Bedeli:36.955,56 TL
2023/544
RAHMİ ŞİMDİ
Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 101 Ada 1833 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
270,12 m²'likirtifak hakkı
Toplam Bedeli:3.361,11 TL
2023/545
MEHMET ALİ ŞİMDİ
Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 101 Ada 1834 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
208,50 m²'likirtifak hakkı
Toplam bedeli : 2.594,37 TL
2023/546
DURDU ÇEVİK
Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 101 Ada 2098 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
602,82 m²'likirtifak hakkı
40,17m²'likmülkiyet hakkı
Toplam Bedeli: 7.950,35 TL
2023/550
İBRAHİM YALÇIN
Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 237 Parsel
Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 230 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
237 parsel=468,90 m²'likirtifak hakkı26,25 m²'likmülkiyet hakkı
230 parsel= 194,23 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:
230 parsel=2.409,29 TL
237 parsel=6.825,61 TL
2023/555
1-ELİF BULTAN
2-FATMA DUMAN
3-ALİ DUMAN
Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi 0 Ada 224 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
287,56 m²'likirtifak hakkı
Toplam Bedeli: 3.608,64 TL
2023/556
ALİ DUMAN
Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi 147 Ada 3 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
497,96 m²'likirtifak hakkı
Toplam Bedeli: 6.222,14 TL
2023/564
ABDULLAH ÇUKUR
MUSTAFA EŞMELİ
Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 167 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
235,69 m²'likirtifak hakkı
Toplam Bedeli: 2.932,74 TL
2023/565
İBRAHİM ATALAY GÜRDAL
2023/566
TAHSİN GÜRDAL
Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 86 Parsel
Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 75 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
424,24 m²'likirtifak hakkı
Toplam Bedeli: 6.323,85 TL
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
1350,77 m²'likirtifak hakkı
21,90 m²'likmülkiyet hakkı
Toplam Bedeli:17.736,24 TL
2023/574
TAHSİN GÜRDAL
Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 61 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
560,27 m²'likirtifak hakkı
14,94 m²'likmülkiyet hakkı
Toplam Bedeli: 7.534,09 TL
2023/585
MUSTAFA ERTUĞRUL
ÖMER ÖZBAY
EMİŞE ÖZBAY
Mersin İli Mut İlçesi Fakırca Mahallesi 117 Ada 92 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
1.962,72m²'likirtifak hakkı
10,58 m²'likmülkiyet hakkı
Toplam Bedeli: 30.612,26 TL
2023/586
AHMET DUMAN
Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 339 Ada 9 Parsel
Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
206,72 m²'likirtifak hakkı
Toplam Bedeli: 2.594,16 TL
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.15/01/2024