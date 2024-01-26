T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 26.01.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/460-464-465-466-475-524-525-526-535-536-544-545-550-555-556-564-565-566-574-585-586

2023/460

HALİS IŞIK

HURİYE ÇİVİT

LÜTFİYE CANARAN

Mersin İli Mut İlçesiKarşıyaka Mahallesi 258 Ada 158 Parsel

Mersin İli Mut İlçesiKarşıyaka Mahallesi 258 Ada 160 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

158 parsel= 57,38 m²lik irtifak hakkı

160 parsel=243,88 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:

158 parsel =14.345,00 TL

160 parsel=5.616,30 TL

2023/464

ABDULLAH KARAER

Mersin İli Mut İlçesiKarşıyaka Mahallesi 258 Ada 105 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü

177,12 m²'likirtifak hakkı

Toplam Bedeli:3.741,30 TL


2023/465

AHMET EMDİRME

Mersin İli Mut İlçesiBarabanlı Mahallesi 123 Ada 17 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

156,14 m²'likirtifak hakkı

Toplam Bedeli:2.410,85 TL

2023/466

KAZIM DEMİRBAĞ

MEHMET DEMİRBAĞ

Mersin İli Mut İlçesiBarabanlı Mahallesi 110 Ada 4 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

3.356,28 m²'likirtifak hakkı

Toplam Bedeli:66.228,53 TL

2023/475

ABDULLAH GÜLEN

Mersin İli Mut İlçesi FakırcaMahallesi 134 Ada 1 Parsel

Mersin İli Mut İlçesi Fakırca Mahallesi 136 Ada 10 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

1 parsel=400,80 m²'likirtifak hakkı

10 parsel=897,93 m² irtifak hakkı ve 26,52 m² mülkiyet hakkı

Toplam Bedeli:

10 parsel=20.691,00 TL

1 parsel=8.455,80 TL

2023/524

HASAN ALİ DİLER

Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 156 Ada 396 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

754,64 m²'likirtifak hakkı

Toplam Bedeli:11.537,07 TL

2023/525

ŞEFİKA ŞAN

MEHMET ŞAN

Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 156 Ada 395 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 389,89 m² lik irtifak hakkı

Toplam Bedeli: 5.960,71 TL

2023/526

1-MUSTAFA ŞİMŞEK

2-ŞERİFE ARDIÇ

3-HÜRÜ ŞİMŞEK

4-AYŞE ÇEREKÇİ

5-HÜSEYİN AKPINAR

6-MEHMET AKPINAR

7-MÜZEYYEN AKAY

8-NURAY GÜVEN

9-MUSTAFA ŞİMŞEK

10-OSMAN ŞİMŞEK

11-ŞERİFE ŞİMŞEK

12-AYTEN SAZAK

13-HASAN ŞİMŞEK

14-ALİME BİRSEN KİŞMİR

15-EDA ŞİMŞEK KADİM

16-FATMA ŞAN

17-MEHMET ŞAN

18-DURMUŞ ALİ ŞAN

19-MUSTAFA ŞAN

20-AYŞE UYSAL

21-NEBİ ŞAN

22-MUSA ŞAN

23-NEJLA KILIÇ

24-MARZİYE DEMİRCAN

Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 156 Ada 401 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

7.664,54 m²'likirtifak hakkı ve117,50 m²'likmülkiyet hakkı

Toplam Bedeli:83.422,43 TL

2023/535

DURMUŞ ALİ ŞİMŞEK

Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 339 Ada 10 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

1241,85 m²'likirtifak hakkı

Toplam Bedeli:15.584,37 TL

2023/536

1-MULLA MUSTAFA DOĞAN

2-MUSTAFA DOĞAN

3-MUSTAFA DÜZENLİ

4-VELİ DÜZENLİ

5-FATMA ÇETİN

6-TÜRKAN KOÇ

7-GANİMET BOLAT

8-MUSTAFA DÜZENLİ

9-SÜREYYA DÜZENLİ

10-NEFİSE REGAİP ERSOY

11-NURTEN DÜZENLİ

12-AYŞE KESER

Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 341 Ada 1 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

2795,36 m²'likirtifak hakkı

52,33 m²'likmülkiyet hakkı

Toplam Bedeli:36.955,56 TL


2023/544

RAHMİ ŞİMDİ

Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 101 Ada 1833 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

270,12 m²'likirtifak hakkı

Toplam Bedeli:3.361,11 TL

2023/545

MEHMET ALİ ŞİMDİ

Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 101 Ada 1834 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

208,50 m²'likirtifak hakkı

Toplam bedeli : 2.594,37 TL

2023/546

DURDU ÇEVİK

Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 101 Ada 2098 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

602,82 m²'likirtifak hakkı

40,17m²'likmülkiyet hakkı

Toplam Bedeli: 7.950,35 TL

2023/550

İBRAHİM YALÇIN

Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 237 Parsel

Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 230 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

237 parsel=468,90 m²'likirtifak hakkı26,25 m²'likmülkiyet hakkı

230 parsel= 194,23 m²'likirtifak hakkı Toplam Bedeli:

230 parsel=2.409,29 TL

237 parsel=6.825,61 TL

2023/555

1-ELİF BULTAN

2-FATMA DUMAN

3-ALİ DUMAN

Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi 0 Ada 224 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

287,56 m²'likirtifak hakkı

Toplam Bedeli: 3.608,64 TL

2023/556

ALİ DUMAN

Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi 147 Ada 3 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

497,96 m²'likirtifak hakkı

Toplam Bedeli: 6.222,14 TL

2023/564

ABDULLAH ÇUKUR

MUSTAFA EŞMELİ

Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 167 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

235,69 m²'likirtifak hakkı

Toplam Bedeli: 2.932,74 TL

2023/565

İBRAHİM ATALAY GÜRDAL

2023/566

TAHSİN GÜRDAL

Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 86 Parsel

Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 75 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

424,24 m²'likirtifak hakkı

Toplam Bedeli: 6.323,85 TL

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

1350,77 m²'likirtifak hakkı

21,90 m²'likmülkiyet hakkı

Toplam Bedeli:17.736,24 TL

2023/574

TAHSİN GÜRDAL

Mersin İli Mut İlçesi Derinçay Mahallesi - Ada 61 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

560,27 m²'likirtifak hakkı

14,94 m²'likmülkiyet hakkı

Toplam Bedeli: 7.534,09 TL

2023/585

MUSTAFA ERTUĞRUL

ÖMER ÖZBAY

EMİŞE ÖZBAY

Mersin İli Mut İlçesi Fakırca Mahallesi 117 Ada 92 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

1.962,72m²'likirtifak hakkı

10,58 m²'likmülkiyet hakkı

Toplam Bedeli: 30.612,26 TL

2023/586

AHMET DUMAN

Mersin İli Mut İlçesi Yapıntı Mahallesi 339 Ada 9 Parsel

Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

206,72 m²'likirtifak hakkı

Toplam Bedeli: 2.594,16 TL


Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.15/01/2024

#ilangovtr Basın No: ILN01972487