T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 03.11.2024 - 00:01

T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/188 ESAS PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLAN

MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

 

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş vekili aşağıda parsel, maliki ve  kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda davalı/davalılar adına kayıtlı olduğunu 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye tescili talep edilmiş olup;

a) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak olan tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik İletim A.Ş adına tescil edileceği,

c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;

  Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 17/10/2024

 

Davalılar

 

İl/İlçe

Mahalle

Ada-Parsel

M2

Duruşma Günü

Duruşma Saati

2024/188  

Halil Tosun

Mustafa Uyar

Osman Uyar

İbrahim Tosun

Veysel Tosun

Ayşe Çerkez

Raziye Özer

Elif Kuş

Mehmet Tosun

Elife Tosun

Fatma Altıkat

Mersin

Mut

Sakız

142ada 5 parsel

142 ada 8 parsel

1.067,92

2.127,39

06/11/2024

09:25

2024/189

Ayşe Durna

 

Mersin

Mut

Sakız

142 - 7

  2.053,78

06/11/2024

09:50

2024/191

Şerife Kandır

Mersin

Mut

  Sakız

142 - 11

3.581,69

06/11/2024

  10:00

2024/192

Eyup Tatlı

Mersin

Mut

 

  Sakız

142 - 14

1.861,54

43,03

06/11/2024

  10:05

 

2024/193

Mustafa Keser

Mersin

Mut

Sakız

142 - 16

82,66

06/11/2024

  10:10

2024/194

-Fatma Ferdal

-Cennet Gevrek

-Mustafa Orhan

-Arif Orhan

-Hüseyin Orhan

Adurrahman Orhan

-Marziye Orhan

-Meryem Orhan

-Arif Orhan

-Cennet Genç

-Hüseyin Orhan

-Ayşe Ünlü

-Salih Orhan

-Şerife Sönmez

-Hamide Sönmez

-Sait Sönmez

-Nuri Sönmez

-Emine Sönmez

-Fatma Zehra Yılmaz

-Ayşe Göksay

-Emin Sönmez

-Sarım Sönmez

-Emine Çetin

-Mehmet Ali Konyalı

-Nakittin Konyalı

Mersin

Mut

 

  Sakız

177 - 10

813,28

6.061,84

06/11/2024

  10:15

2024/195

-Fatma Ferdal

-Cennet Gevrek

-Mustafa Orhan

-Arif Orhan

-Hüseyin Orhan

Abdurrahman Orhan

-Marziye Orhan

-Meryem Orhan

-Arif Orhan

-Cennet Genç

-Hüseyin Orhan

-Durdu Ünlü

-Ayşe Ünlü

-Salih Orhan

-Şerife Sönmez

-Hamide Sönmez

-Sait Sönmez

-Nuri Sönmez

-Emine Sönmez

-Fatma Zehra Yılmaz

-Ayşe Göksay

-Emine Sönmez

-Sarım Sönmez

-Emine Çetin

-Mehmet Ali Konyalı

-Nakittin Konyalı

Mersin

Mut

 

  Sakız

177 - 7

177 - 8

177 - 9

-2.978,99

-3.399,08

-3.827,33

-1.747,26

06/11/2024

  10:20

2024/196

-Mehmet Ferdal

-Ahmet Ferdal

-Cennet Ferdal

-Hakkı Ferdal

-Fatma Ferdal

-Şevket Ferdal

-Mehmet Ferdal

-Fatma Ferdal

-Mustafa Sinan

-Zübeyde Çetin

-Ayşe Yılmaz

-Şükrü Sinan

-Arif Sinan

-Zehra Cüce

Mersin

Mut

 

  Sakız

177-18

2.327,27

06/11/2024

10:25

2024/197

Cengiz Tatlı

 

Mersin

Mut

Sakız

142-12

775,66

3.668,01

06/11/2024

10:30

2024/199

-Mehmet Ferdal

-Mehmet Ferdal

-Ahmet Ferdal

-Cennet Yiğit

-Hakkı Ferdal

-Fatma Ferdal

-Rukiye Ferdal

-Ahmet Ferdal

-Mustafa Ferdal

-Mehmet Ferdal

-Kemal Ferdal

-Cennet Şahin

-Arif Ferdal

-Fatma Ferdal

-Mustafa Sinan

-Zübeyde Çetin

-Ayşe Yılmaz

-Şükrü Sinan

-Arif Sinan

-Zehra Cüce

Mersin

Mut

 

Sakız

177 - 22

2.767,64

06/11/2024

10:35

2024/200

Mehmet Ünal

Mehmet Güngörmez

Mersin

Mut

 

Sakız

177 - 25

-5.583,72

-11.800,60

06/11/2024

10:40

2024/201

Mehmet Sinan

Meryem Özdil

Raziye Sinan

Mehmet Sinan

Meryem Yılmaz

Elife Gökalp

Ayfer Ünzile Döşlü

Adnan Sinan

Fazıl Sinan

Mehmet Sinan

Şerife Sinan

Hacer Gök

Zafer Sinan

Sakine Ütük

Ayşe Tatlı

Hacer Kaya

Şerife Sinan

Nurten Keser

Mersin

Mut

 

Sakız

178-3

-6.368,03

 

06/11/2024

10:45

2024/202

Ali Sinan

 

Mersin

Mut

Sakız

178 - 4

-158,42

-2.832,21

06/11/2024

10:50

2024/203

Celil Keskin

Mustafa Keskin

Abide Günendi

Abdullah Keskin

Mersin

Mut

 

Sakız

205-8

205-7

-3.111,19

-3.233,07

-256,00

-114,21

06/11/2024

10:55

2024/204

Resul Sinan

Mustafa Sinan

Meryem Sinan

Mehmet Sinan

Raziye Sinan

Mehmet Sinan

Meryem Yılmaz

Elife Gökalp

Ayfer Ünzile Döşlü

Adnan Sinan

Fazıl Sinan

Mehmet Sinan

Şerife Sinan

Hacer Gök

Zafer Sinan

Sakine Ütük

Ayşe Tatlı

Hacer Kaya

Şerife Sinan

Nurten Keser

Mersin

Mut

 

Sakız

178 - 7

-488,97

06/11/2024

11:00

2024/205

-Ramazan Özer

-Süleyman Özer

-Hacer Özer Elbeyli

-Fatma Macit

- Ayşe Turhan

-Arife Özer

-Şerife Özer

-Emine Özer

-Hilal Ay

-Onur Özer

-Yusuf Özer

-Ferdi Macit

-Arzu Çığal

-Osman Çelik

-Elife Taş

-Fatma Kartal

-Mehmet Ali Günendi

-Ahmet Günendi

-Mehmet Günendi

-Celil Günendi

-Muhammet Günendi

-Yakup Günendi

-Elife Selbi

-Küpra Günendi

-Hatice Ölçek

-Emine Durukan

-İbrahim Günendi

-İbrahim Kılınç

-Ali Kılınç

-Fatma Kılınç

-Hacı İbrahim Kılınç

-Bilal Kılınç

-Elif Günendi

-Selma Kandır

-Kadir Kılınç

-Eyüp Kılınç

-Mustafa Kılınç

-Hatice İlhan

-Fatma Ferhat

-Hacer Ünal

-Ayşe Günendi

-Mustafa Günendi

-Emine Günendi

-Beytullah Günendi

Mersin

Mut

 

Sakız

205-9

-4,486,16

-5.403,89

06/11/2024

11:05

2024/206

Elife Selbi

 

Mersin

Mut

Sakız

205 - 10

-2.439,22

-205,41

-1.183,57

-78,89

06/11/2024

11:10

2024/207

Ayşe Galla

Mersin

Mut

Evren

101 - 619

-2.075,41

-882,45

06/11/2024

11:15

2024/208

-Fatma Karakuş

-Mustafa Kemal Karakuş

-Emine Öz

-Kiraz Sever

-Veysel Karakuş

-Mehmet Karakuş

-Mustafa Karakuş

-Ayşe Ocak

-Yakup Karakuş

-Halil Karakuş

-İbrahim Karakuş

-Kerme Arslan

-Havva Koç

-Zübeyde Baştuğ

-Ayla Selbi

-Aynur Doğan

-Fatma Karakuş Uysal

-Yakup Karakuş

-Adnan Karakuş

Mersin

Mut

 

Evren

101 - 875

 

-1.652,75

 

06/11/2024

11:20
#ilangovtr Basın No: ILN02114567