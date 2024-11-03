T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/188 ESAS PİLOT DOSYA ÜZERİNDEN TOPLU İLAN
MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU
DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda davalı/davalılar adına kayıtlı olduğunu 2942 Sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye tescili talep edilmiş olup;
a) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak olan tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik İletim A.Ş adına tescil edileceği,
c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;
d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;
Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 17/10/2024
|
|
Davalılar
|
İl/İlçe
|
Mahalle
|
Ada-Parsel
|
M2
|
Duruşma Günü
|
Duruşma Saati
|
2024/188
|
Halil Tosun
Mustafa Uyar
Osman Uyar
İbrahim Tosun
Veysel Tosun
Ayşe Çerkez
Raziye Özer
Elif Kuş
Mehmet Tosun
Elife Tosun
Fatma Altıkat
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
142ada 5 parsel
142 ada 8 parsel
|
1.067,92
2.127,39
|
06/11/2024
|
09:25
|
2024/189
|
Ayşe Durna
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
142 - 7
|
2.053,78
|
06/11/2024
|
09:50
|
2024/191
|
Şerife Kandır
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
142 - 11
|
3.581,69
|
06/11/2024
|
10:00
|
2024/192
|
Eyup Tatlı
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
142 - 14
|
1.861,54
43,03
|
06/11/2024
|
10:05
|
2024/193
|
Mustafa Keser
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
142 - 16
|
82,66
|
06/11/2024
|
10:10
|
2024/194
|
-Fatma Ferdal
-Cennet Gevrek
-Mustafa Orhan
-Arif Orhan
-Hüseyin Orhan
Adurrahman Orhan
-Marziye Orhan
-Meryem Orhan
-Arif Orhan
-Cennet Genç
-Hüseyin Orhan
-Ayşe Ünlü
-Salih Orhan
-Şerife Sönmez
-Hamide Sönmez
-Sait Sönmez
-Nuri Sönmez
-Emine Sönmez
-Fatma Zehra Yılmaz
-Ayşe Göksay
-Emin Sönmez
-Sarım Sönmez
-Emine Çetin
-Mehmet Ali Konyalı
-Nakittin Konyalı
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
177 - 10
|
813,28
6.061,84
|
06/11/2024
|
10:15
|
2024/195
|
-Fatma Ferdal
-Cennet Gevrek
-Mustafa Orhan
-Arif Orhan
-Hüseyin Orhan
Abdurrahman Orhan
-Marziye Orhan
-Meryem Orhan
-Arif Orhan
-Cennet Genç
-Hüseyin Orhan
-Durdu Ünlü
-Ayşe Ünlü
-Salih Orhan
-Şerife Sönmez
-Hamide Sönmez
-Sait Sönmez
-Nuri Sönmez
-Emine Sönmez
-Fatma Zehra Yılmaz
-Ayşe Göksay
-Emine Sönmez
-Sarım Sönmez
-Emine Çetin
-Mehmet Ali Konyalı
-Nakittin Konyalı
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
177 - 7
177 - 8
177 - 9
|
-2.978,99
-3.399,08
-3.827,33
-1.747,26
|
06/11/2024
|
10:20
|
2024/196
|
-Mehmet Ferdal
-Ahmet Ferdal
-Cennet Ferdal
-Hakkı Ferdal
-Fatma Ferdal
-Şevket Ferdal
-Mehmet Ferdal
-Fatma Ferdal
-Mustafa Sinan
-Zübeyde Çetin
-Ayşe Yılmaz
-Şükrü Sinan
-Arif Sinan
-Zehra Cüce
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
177-18
|
2.327,27
|
06/11/2024
|
10:25
|
2024/197
|
Cengiz Tatlı
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
142-12
|
775,66
3.668,01
|
06/11/2024
|
10:30
|
2024/199
|
-Mehmet Ferdal
-Mehmet Ferdal
-Ahmet Ferdal
-Cennet Yiğit
-Hakkı Ferdal
-Fatma Ferdal
-Rukiye Ferdal
-Ahmet Ferdal
-Mustafa Ferdal
-Mehmet Ferdal
-Kemal Ferdal
-Cennet Şahin
-Arif Ferdal
-Fatma Ferdal
-Mustafa Sinan
-Zübeyde Çetin
-Ayşe Yılmaz
-Şükrü Sinan
-Arif Sinan
-Zehra Cüce
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
177 - 22
|
2.767,64
|
06/11/2024
|
10:35
|
2024/200
|
Mehmet Ünal
Mehmet Güngörmez
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
177 - 25
|
-5.583,72
-11.800,60
|
06/11/2024
|
10:40
|
2024/201
|
Mehmet Sinan
Meryem Özdil
Raziye Sinan
Mehmet Sinan
Meryem Yılmaz
Elife Gökalp
Ayfer Ünzile Döşlü
Adnan Sinan
Fazıl Sinan
Mehmet Sinan
Şerife Sinan
Hacer Gök
Zafer Sinan
Sakine Ütük
Ayşe Tatlı
Hacer Kaya
Şerife Sinan
Nurten Keser
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
178-3
|
-6.368,03
|
06/11/2024
|
10:45
|
2024/202
|
Ali Sinan
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
178 - 4
|
-158,42
-2.832,21
|
06/11/2024
|
10:50
|
2024/203
|
Celil Keskin
Mustafa Keskin
Abide Günendi
Abdullah Keskin
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
205-8
205-7
|
-3.111,19
-3.233,07
-256,00
-114,21
|
06/11/2024
|
10:55
|
2024/204
|
Resul Sinan
Mustafa Sinan
Meryem Sinan
Mehmet Sinan
Raziye Sinan
Mehmet Sinan
Meryem Yılmaz
Elife Gökalp
Ayfer Ünzile Döşlü
Adnan Sinan
Fazıl Sinan
Mehmet Sinan
Şerife Sinan
Hacer Gök
Zafer Sinan
Sakine Ütük
Ayşe Tatlı
Hacer Kaya
Şerife Sinan
Nurten Keser
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
178 - 7
|
-488,97
|
06/11/2024
|
11:00
|
2024/205
|
-Ramazan Özer
-Süleyman Özer
-Hacer Özer Elbeyli
-Fatma Macit
- Ayşe Turhan
-Arife Özer
-Şerife Özer
-Emine Özer
-Hilal Ay
-Onur Özer
-Yusuf Özer
-Ferdi Macit
-Arzu Çığal
-Osman Çelik
-Elife Taş
-Fatma Kartal
-Mehmet Ali Günendi
-Ahmet Günendi
-Mehmet Günendi
-Celil Günendi
-Muhammet Günendi
-Yakup Günendi
-Elife Selbi
-Küpra Günendi
-Hatice Ölçek
-Emine Durukan
-İbrahim Günendi
-İbrahim Kılınç
-Ali Kılınç
-Fatma Kılınç
-Hacı İbrahim Kılınç
-Bilal Kılınç
-Elif Günendi
-Selma Kandır
-Kadir Kılınç
-Eyüp Kılınç
-Mustafa Kılınç
-Hatice İlhan
-Fatma Ferhat
-Hacer Ünal
-Ayşe Günendi
-Mustafa Günendi
-Emine Günendi
-Beytullah Günendi
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
205-9
|
-4,486,16
-5.403,89
|
06/11/2024
|
11:05
|
2024/206
|
Elife Selbi
|
Mersin
Mut
|
Sakız
|
205 - 10
|
-2.439,22
-205,41
-1.183,57
-78,89
|
06/11/2024
|
11:10
|
2024/207
|
Ayşe Galla
|
Mersin
Mut
|
Evren
|
101 - 619
|
-2.075,41
-882,45
|
06/11/2024
|
11:15
|
2024/208
|
-Fatma Karakuş
-Mustafa Kemal Karakuş
-Emine Öz
-Kiraz Sever
-Veysel Karakuş
-Mehmet Karakuş
-Mustafa Karakuş
-Ayşe Ocak
-Yakup Karakuş
-Halil Karakuş
-İbrahim Karakuş
-Kerme Arslan
-Havva Koç
-Zübeyde Baştuğ
-Ayla Selbi
-Aynur Doğan
-Fatma Karakuş Uysal
-Yakup Karakuş
-Adnan Karakuş
|
Mersin
Mut
|
Evren
|
101 - 875
|
-1.652,75
|
06/11/2024
|
11:20