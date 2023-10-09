T.C. NAZİLLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/486 Esas

DAVACI: DUDU TOMUŞ

DAVALI: MALİYE HAZİNESİ

Davacı tarafından açılan TMK'nun 713/2 maddesi gereğince olağanüstü zamanaşımı nedeniyle zilyetliğe dayalı taşınmazın Tapu İptal ve Tescili davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Dudu Tomuş tarafından davalı aleyhine mahkememizin 2022/486 Esas sayılı dosyası ile açılan davada Aydın ili Nazilli ilçesi Cumhuriyet mahallesi Yergenli Mevki 561 ada 5 parselde kayıtlı krokide gösterilen 2.517,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın TMK 713 maddesi gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya mahkememiz dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK 713/4-5 maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/07/2023

KROKİ

AYDIN

Nazilli

Cumhuriyet