T.C. NAZİLLİ İNFAZ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 30 Eylül 2023

Sayı: E.89817657-2023/4154-İnfaz Hâkimliği Dosyası 20.09.2023

HÜKÜMLÜ: İSMAİL ÖZYURT, Hüsamettin ve Melahat oğlu, 02/04/1988 ULA doğumlu, MUĞLA, ULA, Kızılyaka mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:64237097424

TALEP: D.s durumunun değerlendirilmesi

BAŞVURU TARİHİ: 31/08/2023

KARAR TARİHİ: 31/08/2023

Dava konusu Denetimli Serbestlik Durumunun Değerlendirilmesine ilişkin hükümlü hakkında yapılan yargılama sonucunda;

Mahkememizce verilen gerekçeli kararın tebliği için Hükümlü İsmail ÖZYURT'a tebligat çıkarılmış olup, söz konusu adreste sanığa ulaşılamadığı, UYAP sisteminden yapılan araştırmada mernis adresinin olmadığı, bu nedenle mernis adresine de tebligat yapılamadığı, yapılan adres araştırmalarında da netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1- Talebin KABULÜNE,

2- Hükümlünün, KOŞULLU SALIVERİLME TARİHİNE KADAR olan cezasının infazı için AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE,

3- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un105/A-8 madde ve fıkrası gereğince, açık ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki (2) gün içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmayan hükümlüler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 292’nci ve 293’üncü maddelerinde yazılı hükümlerin uygulanabileceğinin hükümlüye İHTARINA, (Kararın tebliği ile ihtar edilmiş sayılmasına)

4- Karardan bir suretin,

-Hükümlüye TEBLİĞİNE,

-Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosuna GÖNDERİLMESİNE,

-Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne GÖNDERİLMESİNE,

CMK'nın 35, 252 ve 268. Maddeleri uyarınca mahkememiz nezdinde 7 günlük süre içerisinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde itiraz yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın CMK 252/1. Maddesinin ikinci cümlesi gereğince kesinleşeceği hususu İLANEN tebliğ olunur. 20.09.2023 NOT: İlanen Tebligat Masrafları Fatura Karşılığında Suç Üstü Ödeneğinden Ödenecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi: https://vatandas.uyap.gov.tr