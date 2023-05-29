T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 29 Mayıs 2023

ESAS NO: 2023/392 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Nevşehir ili, Merkez, Sümer Mahallesi

MEVKİİ: Bokludağ

PAFTA NO:

ADA NO: 948

PARSEL NO: 31

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 293,36

MALİKİN ADI VE SOYADI: MURAT BAŞBUĞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/392 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Sümer Mahallesi, Bokludağ Mevkii, 948 Ada 31 Parselde parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmabedelinin tespiti ile tescil davasında tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmaişlemine karşı idari iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıdadava açabileceğiniz, açacağınız davada husumetin Nevşehir İl Özel İdaresineyöneltmeniz bu süre içerisinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızıbelgelendirimediğiniz takdirde kamulaştırmaişleminin kesinleşeceğive mahkemecetespit edilecek kamulaştırmabedeli üzerinde taşınmazmalın kamulaştırmayapan idare adına tescil edileceği mahkemecebelirlenecek olan kamulaştırma bedelinin Nevşehir VakıfBankasınaadınıza yatırılacağı konuya ve taşınmazmalın değerine tüm savunma ve delillerinizitebliğtarihindenitibaren 10 gün içerisinde mahkememizeyazılı olarak bildirmenizhususu tebliğ olunur.16/05/2023