T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 07 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/150 Esas

Aşağıda bulunduğu yer, ada, parsel ve kamulaştırılacak alan yüz ölçümü bilgileri yer alan taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davasında Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibarenkamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatarala karşı düzeltim davası açabileceğiniz, açılacak bu davalara husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş'ye yöneltilmesi gerekeceği, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınıztakdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza Vakıfbank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/03/2023

1- Nevşehir İli,Merkez ilçesi, Cevherdudayev Mahallesi Karatepe Mevkii, 841 ada 5 parselde bulunan taşınmazın 379,93m² lik kısmının irtifak kamulaştırması,