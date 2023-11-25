T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 25 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/459 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Nevşehir ili, Merkez ilçe, Balcın Köyü

MEVKİİ: Vığla

PAFTA NO:

ADA NO: 129

PARSEL NO: 48

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 584,55 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI:

1- NUL ALİ İPEK

2- HALİL İBRAHİM İPEK

3- HATİCE İPEK

4- RUKİYE İPEK

5- RAMAZAN İPEK

6- AYŞE GÖSTERİŞLİ

7- HACER ÖZTÜRK

8- DÖNE POLAT

9- ŞERİFE CİNGİTAŞ

10- RABİYE BOZKUŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/459 Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava konusu Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Balcır Köyü, Vığla Mevkii 129 ada 48 parsel sayılı taşınmazın 584,55 m²'sinin kamulaştırmabedelinin tespiti ile tescil davasında tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmaişlemine karşı idariyargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıdadava açabileceğiniz, açacağınız davada husumetin Nevşehir İl Özel İdaresine yöneltmeniz bu süre içerisinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızıbelgelendirmediğiniz ya da Mahkememize ibraz etmediğiniz takdirde kamulaştırmaişleminin kesinleşeceğive mahkememizcetespit edilecek kamulaştırmabedeli üzerinden taşınmazmalın kamulaştırmayapan idare adına tescil edileceği mahkemecebelirlenecek olan kamulaştırma bedelinin Nevşehir VakıflarBankasınaadınıza yatırılacağı konuya ve taşınmazmalın değerine tüm savunma ve delillerinizitebliğtarihindenitibaren 10 gün içerisinde mahkememizeyazılı olarak bildirmenizhususu tebliğ olunur.14/11/2023