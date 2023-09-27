T.C. NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27 Eylül 2023

ESAS NO: 2020/690 Esas

Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı, YAKUP ALTINTAŞ ve arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan "Kamulaştırma" davası nedeniyle;

Niğde İli, Merkez İlçesi, Bağlama (Hürriyet) Köyü sınırları içerisinde bulunan olduğu 196 ada 15 parsel ve 298 ada 21 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazların yol olarak tapudan terkinine karar verilmesi talebiyle açılan kamulaştırma davasında aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalılar Leman AYDOĞDU veMevlüt ÜSTÜNTAŞ'ın yapılan araştırmalarda tebligata yarar adresinin tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; davalılar aleyhineaçılan davada bilirkişi rapor ve ek raporuna karşıHMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilebileceği, edilmediği taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı,duruşma gününün ise 10/11/2023 günü saat 09:45 olduğu, duruşmaya gelinmediği taktirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 22/09/2023

DAVALILAR:

İLGİLİ KİŞİ: LEMAN AYDOĞDU -

NİĞDE ili, MERKEZ ilçesi, ALAY KASABASI mah/köy, 25 Cilt, 66 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı, SELİM ve HAYRİYE oğlu/kızı, 01/07/1921 dogumlu,

İLGİLİ KİŞİ: MEVLÜT ÜSTÜNTAŞ -

İstanbul - Esenler - Davutpaşa Mh. Davutpaşa Cd. Kevser Sk. 5Esenler/ İSTANBUL

NİĞDE ili, MERKEZ ilçesi, BAĞLAMA KASABASI mah/köy, 31 Cilt, 43 Aile sıra no, 120 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ve GÜLSEREN oğlu/kızı, 28/04/1980 dogumlu,