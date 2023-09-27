T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Ekli listede dosya numarası, mevkisi, parsel numarası, yüzölçümü, duruşma tarihi ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetinKarayolları Genel Müdürlüğü aleyhine yöneltilebileceği ve mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Niğde Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılacak kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptaliile davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
|Dosya Numarası
|Taşınmaz Bilgisi (İl/ilçe/Mah.)
|Ada - Parsel Bilgisi
|Duruşma Tarihi ve Malikleri
|2023/261
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|184 ada11 parsel
|13.10.2023
|Hamdi Sarıdağ, Arzu Sarıdağ, Kamile Özişci, Yusuf Sağlam ve diğerleri
|2023/263
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 194 Parsel
|13.10.2023
|Yahya Şanlı,Şahin Uçar, Selma Kaya ve diğerleri
|2023/265
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 Ada 396 Parsel
|13.10.2023
|Yasin Kara, Veli Yüksel,Nazil Erden ve diğerleri
|2023/267
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|251 Ada 2 parsel
|13.10.2023
|Zeycan Yüce, Tülay Esen, Ali Teltik ve diğerleri
|2023/269
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|184 ada 13 parsel
|13.10.2023
|Abdi Ünlüler, Abdullah Işık, Ahmet Teltik ve diğerleri
|2023/271
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 680 parsel
|13.10.2023
|Akay Kaplan, Ali Osman Yılmaz, Kadın Kahraman ve diğerleri
|2023/273
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 463 parsel
|13.10.2023
|Ali Gülme, Ali Şan Güneş, Bayram Keskin ve diğerleri
|2023/275
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 193 parsel
|13.10.2023
|Ahmet Yılmaz, Ali Osman Yılmaz, Cengiz Polat ve diğerleri
|2023/277
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 454 parsel
|13.10.2023
|Ayşe Toru, Cesur Erden. Cuma Yüksel ve diğerleri
|2023/279
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|176 ada 29 parsel
|13.10.2023
|Ayşe Özbay, Bahri Özden, Bayram Sarıdağ ve diğerleri
|2023/281
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|192 ada18 parsel
|3.10.2023
|Ali İhsan Sarıdağ, Ayşe Sarıdağ, Fatma Aytaş ve diğerleri
|2023/283
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|192 ada 16 parsel
|5.10.2023
|Ayşe Karaman, Fatma Gök, Kaddafi Binici
|2023/285
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|185 ada 6 parsel
|13.10.2023
|Ali Esen, Cuma Esen, Gülümser Sarıdağ ve diğerleri
|2023/287
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|192 ada 7 parsel
|13.10.2023
|Buket Özcan, Cuma Çetin, Emrah Çetin ve diğerleri
|2023/289
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|190 ada 6 parsel
|5.10.2023
|Abidin Özmen, Ayhan Özmen, Ayşe Yeldan ve diğerleri
|2023/291
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|185 ada 1 parsel
|3.10.2023
|Bahri Atıcı ve Zeynel Atıcı
|2023/293
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|182 ada 15 parsel
|3.10.2023
|Bayram Yüksel ve Şeref Yüksel
|2023/295
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|0 ada 4622 parsel
|3.10.2023
|Niğ Taş Anonim Şirketi
|2023/297
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|188 ada 19 parsel
|3.10.2023
|Zeynep Ünlüler
|2023/299
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|192 ada 12parsel
|3.10.2023
|Salih Yüksel ve Çağlar Yüksel
|2023/301
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|191 ada 3 prasel
|3.10.2023
|Yücel Yüksel
|2023/303
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|191 ada 1 parsel
|3.10.2023
|Salih Yüksel ve Ümmülsüm Yüksel
|2023/305
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|190 ada 3 parsel
|3.10.2023
|Dede Tuncay
|2023/307
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|188 ada 16 parsel
|5.10.2023
|Mustafa Değirmenci
|2023/309
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|184 ada 16 parsel
|3.10.2023
|Yaşar Emin Kayalı
|2023/311
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|187 ada 6 parsel
|3.10.2023
|Erol Işık, Fahriye Işık, İsmail Işık ve diğerleri
|2023/313
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|184ada 7 parsel
|3.10.2023
|Çağlar Şen
|2023/315
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|184 ada 19 parsel
|3.10.2023
|Emine Şen
|2023/317
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|161ada 15 parsel
|3.10.2023
|Hikmet Öztürk ve Muammer Öztürk
|2023/319
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|183 ada 5 parsel
|6.10.2023
|Behzat Pala, Raşit Pala
|2023/321
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|183 ada 6 parsel
|13.10.2023
|Engin Turgut
|2023/323
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|160 ada 20 parsel
|3.10.2023
|Hatice Top, Mevlüt Üstün, Nuray Sarı ve diğerleri
|2023/325
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|196 ada 5 parsel
|6.10.2023
|Döndü Pala
|2023/327
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|248 ada 7 parsel
|6.10.2023
|Ahçı Süleyman
|2023/329
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|184 ada 12parsel
|5.10.2023
|Aytekin Tonel, Elife Tunçel,İbrahim İnan ve diğerleri
|2023/331
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|187 ada 7 parsel
|5.10.2023
|Aslan Sarıdağ, Bahri Sarıdağ, Celal Öztürk ve diğerleri
|2023/333
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|186 ada 10 parsel
|6.10.2023
|Sebahat Çavuşoğlu
|2023/335
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|185 ada 6 parsel
|6.10.2023
|Resul Aydın
|2023/337
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0ada 570 parsel
|6.10.2023
|Cuma Güver
|2023/339
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 572 parsel
|6.10.2023
|Kemal Bilgin ve Kemalettin Kızıltepe
|2023/341
|Niğde/Merkez Orhanl Mah/köyü
|0 ada 699 parsel
|6.10.2023
|Zeliha Bedel, Yaşar Bostan, Dursun Bostan ve diğerleri
|2023/343
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 2873 parsel
|6.10.2023
|Fevzi Erden, Gülseren Yürtmen. Selma Polat ve diğerleri
|2023/345
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|- ada 2932 parsel
|03/10/2023
|Cavit Uslu, Habibe Akın, Keziban Kuşçu ve diğerleri
|2023/347
|Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü
|0 ada 2885 parsel
|13/10/2023
|Cavit Uslu, Habibe Akın, Keziban Kuşçu ve diğerleri
|2023/349
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 697 parsel
|5.10.2023
|Ayşe Yüksel, Erdal Yüksel, Mavuş Avcı ve diğerleri
|2023/351
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 684 parsel
|6.10.2023
|Ferdane Meşe, Halil Çiftçibaşı, Hayriye Yılmaz ve diğerleri
|2023/353
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 684 parsel
|3.10.2023
|Arife Yılmaz, Ayşe İnce,Erhan Polat ve diğerileri
|2023355
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 682 parsel
|3.10.2023
|Ali Yılmaz
|2023/357
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 693 parsel
|3.10.2023
|Cuma Kahraman Mesuda Yıldırım, Tuncay Kahraman ve diğerileri
|2023/359
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 563 parsel
|5.10.2023
|Elif Gemici, Orhan Demir, Seydi Demir ve diğerileri
|2023/361
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1099 parsel
|3.10.2023
|Ali Yıldız, Ayşel Görmez,
|Cuma Yıldız ve diğerileri
|2023/363
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 561 parsel
|3.10.2023
|Selvet Kalemiş
|2023/365
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 2883 parsel
|5.10.2023
|Mehmet Yılmaz
|20223/367
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|144 ada 15 parsel
|3.10.2023
|Adem Bilgin, Ahmet Özişçi, Ayşe Mutlu ve diğerleri
|2023/369
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 418 parsel
|5.10.2023
|Mustafa Kirlenmez ve Neşet Kirlenmez
|2023/371
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 691 parsel
|5.10.2023
|Mehmet Yılmaz
|2023/373
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 494 parsel
|6.10.2023
|Mehmet Bostancı
|2023/375
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 498 parsel
|3.10.2023
|Mehmet Bostancı
|2023/377
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|144 ada 14 parsel
|3.10.2023
|Hamide Atıcı
|2023/379
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|145 ada 15 parsel
|3.10.2023
|Zafer Çakır
|2023/381
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|284 ada 1 parsel
|5.10.2023
|Akkız Özden, Ali Teltik, Bahri Özden ve diğerleri
|2023/383
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 500 parsel
|3.10.2023
|Ahmet Kara, Ahmet Yılmaz, Cuma Yılmaz ve diğerleri
|2023/385
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 362 parsel
|3.10.2023
|Aydın Kuşçu
|2023/387
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 363 parsel
|6.10.2023
|Aysel Gürgen, Ayşe Soylu, Döndü Atmaca ve diğerleri
|2023/389
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 400 parsel
|13.10.2023
|Ahmet Keskin, Hanifi Keskin, Rabia Yücel ve diğerleri
|2023/391
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 406 parsel
|5.10.2023
|Arife Kaya, Ethem Erden, Keziban Kılıç ve diğerleri
|2023/393
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 652 parsel
|5.10.2023
|Bayram Bilgin ve Nafis Bilgin
|2023/395
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 645 parsel
|3.10.2023
|Abdullah Bedel, İnayet Bostan, Kadın Taşkesen ve diğerleri
|2023/397
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 644 parsel
|5.10.2023
|Süleyman Yılmaz
|2023/399
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 634 parsel
|3.10.2023
|Arife Yılmaz, Ayhan Güneş, Ayişe Kılıç ve diğerleri
|2023/401
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 458 parsel
|5.10.2023
|Nihat Bilgin
|2023/403
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 632 parsel
|3.10.2023
|Çiğdem Kuşçu, Erdal Kirlenmez, Fatma Yüksel ve diğerleri
|2023/405
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 453 parsel
|13.10.2023
|Cesur Erden, Cuma Kalemiş, Mehmet Erden ve diğerleri
|2023/407
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 404 parsel
|13.10.2023
|Ali Polat, Osman Kalemiş, Nazife Özdoğan ve diğerleri
|2023/409
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 385 parsel
|3.10.2023
|Ali Erden, Necati Erden ve Nevruz Erden
|2023/411
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 387 parsel
|3.10.2023
|Döndü Bedel, Ecevit Kaplan, Gülbahar Kalemiş ve diğerleri
|2023/413
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 352 parsel
|3.10.2023
|Güneri Kaplan, Hasan Kaplan, Zeynep Sayın ve diğerleri
|2023/415
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 340 parsel
|5.10.2023
|Elif Gemici, Muzaffer Demir, Seydi Demir ve diğerleri
|2023/417
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 293 parsel
|5.10.2023
|Cuma Ertaş, Fatma Ertaş, Songül Tosuner ve diğerleri
|2023/419
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 196 parsel
|6.10.2023
|Döndü Köse, Duran Yıldırım, Fatma Özbek ve diğerleri
|2023/421
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 162 parsel
|5.10.2023
|Ahmet Kalemiş, Emine Kaplan, Zeliha İnce ve diğerleri
|2023/423
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 353 parsel
|5.10.2023
|Murat Kaplan
|2023/425
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 279parsel
|3.10.2023
|Aydemir Atmaca, İsmail Motor, Meral Güler ve diğerleri
|2023/427
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 339parsel
|6.10.2023
|Erdal Demir
|2023/429
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 230parsel
|5.10.2023
|Ayşe Polat, Birgül Bedel, Kiraz Aktaş ve diğerleri
|2023/431
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 233parsel
|5.10.2023
|Osman Uslu ve Yaşar Erden
|2023/433
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 290parsel
|3.10.2023
|Ali Yıldız, Aysel Görmez, Durmuş Kirlenmez ve diğerleri
|2023/435
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 544parsel
|6.10.2023
|Derya Işık, Dönüş Bulu, Emre Can Erden ve diğerleri
|2023/437
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 237 parsel
|3.10.2023
|Birnaz Bedel, Deniz Kılıç, Engin Elma ve diğerleri
|2023/439
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 548 parsel
|3.10.2023
|Ayşe Kaplan, Cuma Kaplan Duygu Soylu ve diğerleri
|2023/441
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 536 parsel
|6.10.2023
|Cuma Özbek, Hatice Polat, Sevgi Kalemiş ve diğerleri
|2023/443
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 278 parsel
|3.10.2023
|Ayşe Yüksel, Cuma Yüksel, Şeyda Demir ve diğerleri
|2023/445
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 276 parsel
|3.10.2023
|Yaşar Erden
|2023/447
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 141 parsel
|5.10.2023
|Arife Güneş, Fatma Aytekin, Yılmaz Aytekin ve diğerleri
|2023/449
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|192 ada 14 parsel
|3.10.2023
|Kemal Özişçi
|2023/451
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 134 parsel
|5.10.2023
|Hatice Yılmaz, Murat Şanlı, Yılmaz Şanlı ve diğerleri
|2023/453
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|192 ada 10 parsel
|3.10.2023
|Mustafa Aslan
|2023/455
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 110 parsel
|5.10.2023
|Anakız Atmaca
|2023/457
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 201 parsel
|13.10.2023
|Battal Akpınar
|2023/459
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1014 parsel
|3.10.2023
|Ahmet Karakış
|2023/461
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1019 parsel
|5.10.2023
|Ayşe Bostan
|2023/463
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|190 ada 5 parsel
|13.10.2023
|Ali Yüksel, Hilmi Yüce, Uğur Yüksel ve diğerleri
|2023/465
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|190 ada 13 parsel
|3.10.2023
|Erdal Karaman
|2023/467
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|190 ada 14 parsel
|3.10.2023
|Ercan Şengül
|2023/469
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1056 parsel
|5.10.2023
|Cihat Kılıç, Kiraz Kuşçu, Zeliha Sarcan ve diğerleri
|2023/471
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|192 ada 6 parsel
|5.10.2023
|Rüştü Aktaş ve Celalettin Aktaş
|2023/473
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 258 parsel
|3.10.2023
|Naime Özdemir,Sinan Sarıbaş,Arife Sarıbaş ve diğerleri
|2023/499
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|190 ada 8 parsel
|3.10.2023
|Eyüp Sarıdağ, Cuma Sarıdağ ve diğerleri
|2023/501
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 231 parsel
|5.10.2023
|Atilla Bilgin, Kibar Sayın, Yücel Bilgin ve diğerleri
|2023/503
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1060 parsel
|3.10.2023
|Cuma Ertaş, Salih Ertaş, Mustafa Ertaş ve diğerleri
|2023/505
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1061 parsel
|3.10.2023
|Fatih Kılıç
|2023/507
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1058 parsel
|5.10.2023
|Ali Yıldız, Sevim Güney, Fatma Yılmaz ve diğerleri
|2023/509
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1054 parsel
|3.10.2023
|Nazır Görmez, Nuran Atmaca,Fatma Uçar ve diğerleri
|2023/511
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1080 parsel
|5.10.2023
|Kemal Polat
|2023/513
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1085 parsel
|5.10.2023
|Mavuş Varol, Sefa Varol, İzzet Varol ve diğerleri
|2023/515
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1115 parsel
|5.10.2023
|Cuma Kuşçu ve İsmet Kuşçu
|2023/517
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1119 parsel
|5.10.2023
|Abdullah Güneş, Emin Güneş,Leyla Atmaca ve diğerleri
|2023/519
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1117 parsel
|3.10.2023
|Ahmet Varol, Ali Osman Bilgin, Habibe Gülme ve diğerleri
|2023/521
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|207 ada 17 parsel
|6.10.2023
|Arife Çiftçi, Aysel Er, Gülay Ulu ve diğerleri
|2023/523
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|210 ada 18 parsel
|13.10.2023
|Akile Sarıdağ, Arife Özcan, Elmas Özden ve diğerleri
|2023/525
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|207 ada 13parsel
|5.10.2023
|Engin Aktaş, Ergül Aktaş, Güllü Salman ve diğerleri
|2023/527
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|203 ada 5parsel
|5.10.2023
|Akkız Ekim, Ayşe Üven, Baki Esen ve diğerleri
|2023/529
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|202 ada 5parsel
|6.10.2023
|Arife Yüksel, Ayşe Top, Cafer Yalçın ve diğerleri
|2023/531
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|201 ada 12parsel
|5.10.2023
|Celil Çapar, Hacer Turgut, Meryem Aytaşve diğerleri
|2023/533
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|197 ada 4parsel
|5.10.2023
|Elmas Yüksel, Uğur Yüksel, Osman Yüksel ve diğerleri
|2023/535
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|202 ada 14parsel
|5.10.2023
|Celal Değirmenci
|2023/537
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|202 ada 10parsel
|5.10.2023
|Dede Tuncay ve Zeynep Tuncay
|2023/539
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|207 ada 4parsel
|5.10.2023
|Hamiyet Avşar, İnayet Avşar ve Rıdvan Esen
|2023/541
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|246 ada 2parsel
|5.10.2023
|Ali Teltik, Arif Özden, Bilal Olgur ve diğerleri
|2023/543
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|201 ada 2parsel
|13.10.2023
|Abdulkadir Sağlam, Adnan Sağlam, Gamze Elcik ve diğerleri
|2023/545
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|251 ada 1parsel
|3.10.2023
|Ahmet Top, Akkız Yüce, Akile Meydan ve diğerleri
|2023/547
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|195 ada 7 parsel
|6.10.2023
|Mehmet Ali Turgut ve Raşit Turgut
|2023/549
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|203 ada 7 parsel
|13.10.2023
|Asiye Aydın, Aynur Aydın, İbrahim Aydın ve diğerleri
|2023/551
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 95 parsel
|6.10.2023
|Ali Rıza İnce, Ayşe Erden, Hilmi İnce ve diğerleri
|2023/553
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|208 ada 1 parsel
|6.10.2023
|Niymet Karaman, Salih Özgür, Tekin Özgür ve diğerleri
|2023/555
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|201 ada 14parsel
|6.10.2023
|Şerafettin Kaya
|2023/557
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|208 ada 2parsel
|5.10.2023
|Bayram Bilgin, Cevriye Bilgin, Papi Turgut ve diğerleri
|2023/559
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|283 ada 4parsel
|3.10.2023
|Habip Ünlüler
|2023/561
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|249 ada 4parsel
|6.10.2023
|Ömer Esen
|2023/563
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|207 ada 6parsel
|5.10.2023
|Arife Yüksel, Ayşe Top, Cabir Yalçın ve diğerleri
|2023/565
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|206 ada 2parsel
|5.10.2023
|İsmail Turgut ve Arife Güver
|2023/567
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|206 ada 10parsel
|5.10.2023
|Sebahat Çavuşoğlu
|2023/569
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|191 ada 6parsel
|5.10.2023
|Merve Sarıdağ
|2023/571
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|203 ada 25parsel
|5.10.2023
|Davut Toker
|2023/573
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|203 ada 16parsel
|5.10.2023
|Osman Yüksel
|2023/575
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|204 ada 16parsel
|5.10.2023
|Halim İpek, Ayşe Ocakoğlu, Cüneyt İpek ve diğerleri
|2023/577
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|203 ada 1parsel
|5.10.2023
|Meryem Aydın ve Sedat Aydın
|2023/579
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|208 ada 36parsel
|5.10.2023
|Ahmet Temizkan, Halil Yüksel, Ünal Temizkan ve diğerleri
|2023/581
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 865parsel
|5.10.2023
|Osman Kalemiş
|2023/583
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 864parsel
|5.10.2023
|Necati Erden
|2023/585
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 848parsel
|6.10.2023
|Alaattin Kalemiş, Hanife İnce, Selvet Kalemiş ve diğerleri
|2023/587
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 849parsel
|6.10.2023
|Perihan Erden
|2023/589
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 851parsel
|5.10.2023
|Necati Erden
|2023/591
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 852parsel
|5.10.2023
|Şefik Erden
|2023/593
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1152parsel
|3.10.2023
|Abdullah Bedel, Cengiz Bedel, Nazife Kara ve diğerleri
|2023/595
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1151 parsel
|6.10.2023
|Cenan Bilgin
|2023/597
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1282parsel
|5.10.2023
|Cumayi Ertaş, Erdal Ertaş, Serdal Ertaş ve diğerleri
|2023/599
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1147parsel
|5.10.2023
|Fatmana Kaya, Ferdi Uçar, Yıldız Bilgin ve diğerleri
|2023/601
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1131 parsel
|6.10.2023
|Necmettin Erdinç
|2023/603
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1148parsel
|5.10.2023
|Yaşar Erden
|2023/605
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|206 ada 8parsel
|6.10.2023
|Celalettin Aktaş, Elmas Temizkan, Fatma Tosun
|ve diğerleri
|2023/607
|Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü
|203 ada 11parsel
|5.10.2023
|Bayram Pala, Döndü Güzel, Fatma Akar ve diğerleri
|2023/609
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1044parsel
|13.10.2023
|Gamze Bozbuğa, Güldane Teflek, Hamide Bilgin ve diğerleri
|2023/611
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1388parsel
|3.10.2023
|Abdurrahman Erden, Adı Güzel Özdemir, Ayhan Şanlı ve diğerleri
|2023/613
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1035parsel
|5.10.2023
|Fatmaana Kaya, Ferdi Uçar, İlhan Kozan ve diğerleri
|2023/615
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1031parsel
|5.10.2023
|Beyza Avcı, Döndü Avcı, Fatma Denizci ve diğerleri
|2023/617
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 931parsel
|3.10.2023
|Aysel Gürgen, Ayşe Soylu, Döndü Atmaca ve diğerleri
|2023/619
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 934 parsel
|13.10.2023
|Akkız Şanlı, Arife Kılıç, Arzu Aplak ve diğerleri
|2023/621
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 842 parsel
|6.10.2023
|Abdulkadir Soylu, Adem Soylu, Ahmet Sarıbaş ve diğerleri
|2023/623
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 845 parsel
|3.10.2023
|Abdurrahman Erden, Adı Güzel Özdemir, Ayhan Şanlı ve diğerleri
|2023/625
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1175 parsel
|3.10.2023
|Mehmet Özdoğan
|2023/627
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1528 parsel
|3.10.2023
|Abdullah Sayın, Döndü Bedel, Gülcan Demir ve diğerleri
|2023/629
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|0 ada 1284 parsel
|13.10.2023
|Alp Eren Atmaca, Alpay Uçar, Cemile Elma ve diğerleri