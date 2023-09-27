T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 27 Eylül 2023

Ekli listede dosya numarası, mevkisi, parsel numarası, yüzölçümü, duruşma tarihi ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetinKarayolları Genel Müdürlüğü aleyhine yöneltilebileceği ve mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Niğde Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılacak kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptaliile davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Dosya NumarasıTaşınmaz Bilgisi (İl/ilçe/Mah.)Ada - Parsel BilgisiDuruşma Tarihi ve Malikleri
2023/261Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü184 ada11 parsel13.10.2023
Hamdi Sarıdağ, Arzu Sarıdağ, Kamile Özişci, Yusuf Sağlam ve diğerleri
2023/263Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 Ada 194 Parsel13.10.2023
Yahya Şanlı,Şahin Uçar, Selma Kaya ve diğerleri
2023/265Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 Ada 396 Parsel13.10.2023
Yasin Kara, Veli Yüksel,Nazil Erden ve diğerleri
2023/267Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü251 Ada 2 parsel13.10.2023
Zeycan Yüce, Tülay Esen, Ali Teltik ve diğerleri
2023/269Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü184 ada 13 parsel13.10.2023
Abdi Ünlüler, Abdullah Işık, Ahmet Teltik ve diğerleri
2023/271Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 680 parsel13.10.2023
Akay Kaplan, Ali Osman Yılmaz, Kadın Kahraman ve diğerleri
2023/273Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 463 parsel13.10.2023
Ali Gülme, Ali Şan Güneş, Bayram Keskin ve diğerleri
2023/275Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 193 parsel13.10.2023
Ahmet Yılmaz, Ali Osman Yılmaz, Cengiz Polat ve diğerleri
2023/277Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 454 parsel13.10.2023
Ayşe Toru, Cesur Erden. Cuma Yüksel ve diğerleri
2023/279Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü176 ada 29 parsel13.10.2023
Ayşe Özbay, Bahri Özden, Bayram Sarıdağ ve diğerleri
2023/281Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü192 ada18 parsel3.10.2023
Ali İhsan Sarıdağ, Ayşe Sarıdağ, Fatma Aytaş ve diğerleri
2023/283Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü192 ada 16 parsel5.10.2023
Ayşe Karaman, Fatma Gök, Kaddafi Binici
2023/285Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü185 ada 6 parsel13.10.2023
Ali Esen, Cuma Esen, Gülümser Sarıdağ ve diğerleri
2023/287Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü192 ada 7 parsel13.10.2023
Buket Özcan, Cuma Çetin, Emrah Çetin ve diğerleri
2023/289Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü190 ada 6 parsel5.10.2023
Abidin Özmen, Ayhan Özmen, Ayşe Yeldan ve diğerleri
2023/291Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü185 ada 1 parsel3.10.2023
Bahri Atıcı ve Zeynel Atıcı
2023/293Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü182 ada 15 parsel3.10.2023
Bayram Yüksel ve Şeref Yüksel
2023/295Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü0 ada 4622 parsel3.10.2023
Niğ Taş Anonim Şirketi
2023/297Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü188 ada 19 parsel3.10.2023
Zeynep Ünlüler
2023/299Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü192 ada 12parsel3.10.2023
Salih Yüksel ve Çağlar Yüksel
2023/301Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü191 ada 3 prasel3.10.2023
Yücel Yüksel
2023/303Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü191 ada 1 parsel3.10.2023
Salih Yüksel ve Ümmülsüm Yüksel
2023/305Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü190 ada 3 parsel3.10.2023
Dede Tuncay
2023/307Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü188 ada 16 parsel5.10.2023
Mustafa Değirmenci
2023/309Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü184 ada 16 parsel3.10.2023
Yaşar Emin Kayalı
2023/311Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü187 ada 6 parsel3.10.2023
Erol Işık, Fahriye Işık, İsmail Işık ve diğerleri
2023/313Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü184ada 7 parsel3.10.2023
Çağlar Şen
2023/315Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü184 ada 19 parsel3.10.2023
Emine Şen
2023/317Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü161ada 15 parsel3.10.2023
Hikmet Öztürk ve Muammer Öztürk
2023/319Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü183 ada 5 parsel6.10.2023
Behzat Pala, Raşit Pala
2023/321Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü183 ada 6 parsel13.10.2023
Engin Turgut
2023/323Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü160 ada 20 parsel3.10.2023
Hatice Top, Mevlüt Üstün, Nuray Sarı ve diğerleri
2023/325Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü196 ada 5 parsel6.10.2023
Döndü Pala
2023/327Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü248 ada 7 parsel6.10.2023
Ahçı Süleyman
2023/329Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü184 ada 12parsel5.10.2023
Aytekin Tonel, Elife Tunçel,İbrahim İnan ve diğerleri
2023/331Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü187 ada 7 parsel5.10.2023
Aslan Sarıdağ, Bahri Sarıdağ, Celal Öztürk ve diğerleri
2023/333Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü186 ada 10 parsel6.10.2023
Sebahat Çavuşoğlu
2023/335Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü185 ada 6 parsel6.10.2023
Resul Aydın
2023/337Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0ada 570 parsel6.10.2023
Cuma Güver
2023/339Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 572 parsel6.10.2023
Kemal Bilgin ve Kemalettin Kızıltepe
2023/341Niğde/Merkez Orhanl Mah/köyü0 ada 699 parsel6.10.2023
Zeliha Bedel, Yaşar Bostan, Dursun Bostan ve diğerleri
2023/343Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 2873 parsel6.10.2023
Fevzi Erden, Gülseren Yürtmen. Selma Polat ve diğerleri
2023/345Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü- ada 2932 parsel03/10/2023
Cavit Uslu, Habibe Akın, Keziban Kuşçu ve diğerleri
2023/347Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü0 ada 2885 parsel13/10/202
Cavit Uslu, Habibe Akın, Keziban Kuşçu ve diğerleri
2023/349Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 697 parsel5.10.2023
Ayşe Yüksel, Erdal Yüksel, Mavuş Avcı ve diğerleri
2023/351Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 684 parsel6.10.2023
Ferdane Meşe, Halil Çiftçibaşı, Hayriye Yılmaz ve diğerleri
2023/353Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 684 parsel3.10.2023
Arife Yılmaz, Ayşe İnce,Erhan Polat ve diğerileri
2023355Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 682 parsel3.10.2023
Ali Yılmaz
2023/357Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 693 parsel3.10.2023
Cuma Kahraman Mesuda Yıldırım, Tuncay Kahraman ve diğerileri
2023/359Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 563 parsel5.10.2023
Elif Gemici, Orhan Demir, Seydi Demir ve diğerileri
2023/361Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1099 parsel3.10.2023
Ali Yıldız, Ayşel Görmez,
Cuma Yıldız ve diğerileri
2023/363Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 561 parsel3.10.2023
Selvet Kalemiş
2023/365Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 2883 parsel5.10.2023
Mehmet Yılmaz
20223/367Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü144 ada 15 parsel3.10.2023
Adem Bilgin, Ahmet Özişçi, Ayşe Mutlu ve diğerleri
2023/369Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 418 parsel5.10.2023
Mustafa Kirlenmez ve Neşet Kirlenmez
2023/371Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 691 parsel5.10.2023
Mehmet Yılmaz
2023/373Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 494 parsel6.10.2023
Mehmet Bostancı
2023/375Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 498 parsel3.10.2023
Mehmet Bostancı
2023/377Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü144 ada 14 parsel3.10.2023
Hamide Atıcı
2023/379Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü145 ada 15 parsel3.10.2023
Zafer Çakır
2023/381Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü284 ada 1 parsel5.10.2023
Akkız Özden, Ali Teltik, Bahri Özden ve diğerleri
2023/383Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 500 parsel3.10.2023
Ahmet Kara, Ahmet Yılmaz, Cuma Yılmaz ve diğerleri
2023/385Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 362 parsel3.10.2023
Aydın Kuşçu
2023/387Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 363 parsel6.10.2023
Aysel Gürgen, Ayşe Soylu, Döndü Atmaca ve diğerleri
2023/389Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 400 parsel13.10.2023
Ahmet Keskin, Hanifi Keskin, Rabia Yücel ve diğerleri
2023/391Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 406 parsel5.10.2023
Arife Kaya, Ethem Erden, Keziban Kılıç ve diğerleri
2023/393Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 652 parsel5.10.2023
Bayram Bilgin ve Nafis Bilgin
2023/395Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 645 parsel3.10.2023
Abdullah Bedel, İnayet Bostan, Kadın Taşkesen ve diğerleri
2023/397Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 644 parsel5.10.2023
Süleyman Yılmaz
2023/399Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 634 parsel3.10.2023
Arife Yılmaz, Ayhan Güneş, Ayişe Kılıç ve diğerleri
2023/401Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 458 parsel5.10.2023
Nihat Bilgin
2023/403Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 632 parsel3.10.2023
Çiğdem Kuşçu, Erdal Kirlenmez, Fatma Yüksel ve diğerleri
2023/405Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 453 parsel13.10.2023
Cesur Erden, Cuma Kalemiş, Mehmet Erden ve diğerleri
2023/407Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 404 parsel13.10.2023
Ali Polat, Osman Kalemiş, Nazife Özdoğan ve diğerleri
2023/409Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 385 parsel3.10.2023
Ali Erden, Necati Erden ve Nevruz Erden
2023/411Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 387 parsel3.10.2023
Döndü Bedel, Ecevit Kaplan, Gülbahar Kalemiş ve diğerleri
2023/413Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 352 parsel3.10.2023
Güneri Kaplan, Hasan Kaplan, Zeynep Sayın ve diğerleri
2023/415Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 340 parsel5.10.2023
Elif Gemici, Muzaffer Demir, Seydi Demir ve diğerleri
2023/417Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 293 parsel5.10.2023
Cuma Ertaş, Fatma Ertaş, Songül Tosuner ve diğerleri
2023/419Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 196 parsel6.10.2023
Döndü Köse, Duran Yıldırım, Fatma Özbek ve diğerleri
2023/421Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 162 parsel5.10.2023
Ahmet Kalemiş, Emine Kaplan, Zeliha İnce ve diğerleri
2023/423Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 353 parsel5.10.2023
Murat Kaplan
2023/425Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 279parsel3.10.2023
Aydemir Atmaca, İsmail Motor, Meral Güler ve diğerleri
2023/427Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 339parsel6.10.2023
Erdal Demir
2023/429Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 230parsel5.10.2023
Ayşe Polat, Birgül Bedel, Kiraz Aktaş ve diğerleri
2023/431Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 233parsel5.10.2023
Osman Uslu ve Yaşar Erden
2023/433Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 290parsel3.10.2023
Ali Yıldız, Aysel Görmez, Durmuş Kirlenmez ve diğerleri
2023/435Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 544parsel6.10.2023
Derya Işık, Dönüş Bulu, Emre Can Erden ve diğerleri
2023/437Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 237 parsel3.10.2023
Birnaz Bedel, Deniz Kılıç, Engin Elma ve diğerleri
2023/439Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 548 parsel3.10.2023
Ayşe Kaplan, Cuma Kaplan Duygu Soylu ve diğerleri
2023/441Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 536 parsel6.10.2023
Cuma Özbek, Hatice Polat, Sevgi Kalemiş ve diğerleri
2023/443Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 278 parsel3.10.2023
Ayşe Yüksel, Cuma Yüksel, Şeyda Demir ve diğerleri
2023/445Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 276 parsel3.10.2023
Yaşar Erden
2023/447Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 141 parsel5.10.2023
Arife Güneş, Fatma Aytekin, Yılmaz Aytekin ve diğerleri
2023/449Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü192 ada 14 parsel3.10.2023
Kemal Özişçi
2023/451Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 134 parsel5.10.2023
Hatice Yılmaz, Murat Şanlı, Yılmaz Şanlı ve diğerleri
2023/453Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü192 ada 10 parsel3.10.2023
Mustafa Aslan
2023/455Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 110 parsel5.10.2023
Anakız Atmaca
2023/457Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 201 parsel13.10.2023
Battal Akpınar
2023/459Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1014 parsel3.10.2023
Ahmet Karakış
2023/461Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1019 parsel5.10.2023
Ayşe Bostan
2023/463Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü190 ada 5 parsel13.10.2023
Ali Yüksel, Hilmi Yüce, Uğur Yüksel ve diğerleri
2023/465Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü190 ada 13 parsel3.10.2023
Erdal Karaman
2023/467Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü190 ada 14 parsel3.10.2023
Ercan Şengül
2023/469Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1056 parsel5.10.2023
Cihat Kılıç, Kiraz Kuşçu, Zeliha Sarcan ve diğerleri
2023/471Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü192 ada 6 parsel5.10.2023
Rüştü Aktaş ve Celalettin Aktaş
2023/473Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 258 parsel3.10.2023
Naime Özdemir,Sinan Sarıbaş,Arife Sarıbaş ve diğerleri
2023/499Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü190 ada 8 parsel3.10.2023
Eyüp Sarıdağ, Cuma Sarıdağ ve diğerleri
2023/501Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 231 parsel5.10.2023
Atilla Bilgin, Kibar Sayın, Yücel Bilgin ve diğerleri
2023/503Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1060 parsel3.10.2023
Cuma Ertaş, Salih Ertaş, Mustafa Ertaş ve diğerleri
2023/505Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1061 parsel3.10.2023
Fatih Kılıç
2023/507Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1058 parsel5.10.2023
Ali Yıldız, Sevim Güney, Fatma Yılmaz ve diğerleri
2023/509Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1054 parsel3.10.2023
Nazır Görmez, Nuran Atmaca,Fatma Uçar ve diğerleri
2023/511Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1080 parsel5.10.2023
Kemal Polat
2023/513Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1085 parsel5.10.2023
Mavuş Varol, Sefa Varol, İzzet Varol ve diğerleri
2023/515Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1115 parsel5.10.2023
Cuma Kuşçu ve İsmet Kuşçu
2023/517Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1119 parsel5.10.2023
Abdullah Güneş, Emin Güneş,Leyla Atmaca ve diğerleri
2023/519Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1117 parsel3.10.2023
Ahmet Varol, Ali Osman Bilgin, Habibe Gülme ve diğerleri
2023/521Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü207 ada 17 parsel6.10.2023
Arife Çiftçi, Aysel Er, Gülay Ulu ve diğerleri
2023/523Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü210 ada 18 parsel13.10.2023
Akile Sarıdağ, Arife Özcan, Elmas Özden ve diğerleri
2023/525Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü207 ada 13parsel5.10.2023
Engin Aktaş, Ergül Aktaş, Güllü Salman ve diğerleri
2023/527Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü203 ada 5parsel5.10.2023
Akkız Ekim, Ayşe Üven, Baki Esen ve diğerleri
2023/529Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü202 ada 5parsel6.10.2023
Arife Yüksel, Ayşe Top, Cafer Yalçın ve diğerleri
2023/531Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü201 ada 12parsel5.10.2023
Celil Çapar, Hacer Turgut, Meryem Aytaşve diğerleri
2023/533Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü197 ada 4parsel5.10.2023
Elmas Yüksel, Uğur Yüksel, Osman Yüksel ve diğerleri
2023/535Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü202 ada 14parsel5.10.2023
Celal Değirmenci
2023/537Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü202 ada 10parsel5.10.2023
Dede Tuncay ve Zeynep Tuncay
2023/539Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü207 ada 4parsel5.10.2023
Hamiyet Avşar, İnayet Avşar ve Rıdvan Esen
2023/541Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü246 ada 2parsel5.10.2023
Ali Teltik, Arif Özden, Bilal Olgur ve diğerleri
2023/543Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü201 ada 2parsel13.10.2023
Abdulkadir Sağlam, Adnan Sağlam, Gamze Elcik ve diğerleri
2023/545Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü251 ada 1parsel3.10.2023
Ahmet Top, Akkız Yüce, Akile Meydan ve diğerleri
2023/547Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü195 ada 7 parsel6.10.2023
Mehmet Ali Turgut ve Raşit Turgut
2023/549Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü203 ada 7 parsel13.10.2023
Asiye Aydın, Aynur Aydın, İbrahim Aydın ve diğerleri
2023/551Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 95 parsel6.10.2023
Ali Rıza İnce, Ayşe Erden, Hilmi İnce ve diğerleri
2023/553Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü208 ada 1 parsel6.10.2023
Niymet Karaman, Salih Özgür, Tekin Özgür ve diğerleri
2023/555Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü201 ada 14parsel6.10.2023
Şerafettin Kaya
2023/557Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü208 ada 2parsel5.10.2023
Bayram Bilgin, Cevriye Bilgin, Papi Turgut ve diğerleri
2023/559Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü283 ada 4parsel3.10.2023
Habip Ünlüler
2023/561Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü249 ada 4parsel6.10.2023
Ömer Esen
2023/563Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü207 ada 6parsel5.10.2023
Arife Yüksel, Ayşe Top, Cabir Yalçın ve diğerleri
2023/565Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü206 ada 2parsel5.10.2023
İsmail Turgut ve Arife Güver
2023/567Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü206 ada 10parsel5.10.2023
Sebahat Çavuşoğlu
2023/569Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü191 ada 6parsel5.10.2023
Merve Sarıdağ
2023/571Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü203 ada 25parsel5.10.2023
Davut Toker
2023/573Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü203 ada 16parsel5.10.2023
Osman Yüksel
2023/575Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü204 ada 16parsel5.10.2023
Halim İpek, Ayşe Ocakoğlu, Cüneyt İpek ve diğerleri
2023/577Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü203 ada 1parsel5.10.2023
Meryem Aydın ve Sedat Aydın
2023/579Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü208 ada 36parsel5.10.2023
Ahmet Temizkan, Halil Yüksel, Ünal Temizkan ve diğerleri
2023/581Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 865parsel5.10.2023
Osman Kalemiş
2023/583Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 864parsel5.10.2023
Necati Erden
2023/585Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 848parsel6.10.2023
Alaattin Kalemiş, Hanife İnce, Selvet Kalemiş ve diğerleri
2023/587Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 849parsel6.10.2023
Perihan Erden
2023/589Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 851parsel5.10.2023
Necati Erden
2023/591Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 852parsel5.10.2023
Şefik Erden
2023/593Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1152parsel3.10.2023
Abdullah Bedel, Cengiz Bedel, Nazife Kara ve diğerleri
2023/595Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1151 parsel6.10.2023
Cenan Bilgin
2023/597Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1282parsel5.10.2023
Cumayi Ertaş, Erdal Ertaş, Serdal Ertaş ve diğerleri
2023/599Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1147parsel5.10.2023
Fatmana Kaya, Ferdi Uçar, Yıldız Bilgin ve diğerleri
2023/601Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1131 parsel6.10.2023
Necmettin Erdinç
2023/603Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1148parsel5.10.2023
Yaşar Erden
2023/605Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü206 ada 8parsel6.10.2023
Celalettin Aktaş, Elmas Temizkan, Fatma Tosun
ve diğerleri
2023/607Niğde/Merkez Gölcük Mah/köyü203 ada 11parsel5.10.2023
Bayram Pala, Döndü Güzel, Fatma Akar ve diğerleri
2023/609Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1044parsel13.10.2023
Gamze Bozbuğa, Güldane Teflek, Hamide Bilgin ve diğerleri
2023/611Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1388parsel3.10.2023
Abdurrahman Erden, Adı Güzel Özdemir, Ayhan Şanlı ve diğerleri
2023/613Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1035parsel5.10.2023
Fatmaana Kaya, Ferdi Uçar, İlhan Kozan ve diğerleri
2023/615Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1031parsel5.10.2023
Beyza Avcı, Döndü Avcı, Fatma Denizci ve diğerleri
2023/617Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 931parsel3.10.2023
Aysel Gürgen, Ayşe Soylu, Döndü Atmaca ve diğerleri
2023/619Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 934 parsel13.10.2023
Akkız Şanlı, Arife Kılıç, Arzu Aplak ve diğerleri
2023/621Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 842 parsel6.10.2023
Abdulkadir Soylu, Adem Soylu, Ahmet Sarıbaş ve diğerleri
2023/623Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 845 parsel3.10.2023
Abdurrahman Erden, Adı Güzel Özdemir, Ayhan Şanlı ve diğerleri
2023/625Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1175 parsel3.10.2023
Mehmet Özdoğan
2023/627Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1528 parsel3.10.2023
Abdullah Sayın, Döndü Bedel, Gülcan Demir ve diğerleri
2023/629Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü0 ada 1284 parsel13.10.2023
Alp Eren Atmaca, Alpay Uçar, Cemile Elma ve diğerleri
#ilangovtr Basın No: ILN01897220