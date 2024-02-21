T.C. NİĞDE1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU-2023/48 SATIŞ

Yayınlanma: 21.02.2024 - 00:00

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Niğde İl, Merkez İlçe, Aktaş/Yeni Mahalle 165 Ada, 14 Parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfındadır.

Yüzölçümü: 6.526,50 m2 Kıymeti : 2.427.074,82 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2024 - 10:03 Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2024 - 10:03

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2024 - 10:03 Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2024 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Niğde İl, Merkez İlçe, Aktaş/Devlet Mah. 159 Ada, 163 Parselde kayıtlı taşınmaz tarla vasfındadır. .

Yüzölçümü: 51.990,65 m2 Kıymeti : 5.537.004,23 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2024 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2024 - 10:13

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2024 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2024 - 10:13

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Niğde İl, Merkez İlçe, Aktaş/Yeni Mahallesi 246 Ada, 115 Parsel, Niğde ili Merkez ilçe Aktaş/Yeni ...

Yüzölçümü: 1.161,06 m2 Kıymeti : 801.862,87 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2024 - 10:33 Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2024 - 10:33

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2024 - 10:33 Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2024 - 10:33

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Niğde İl, Merkez İlçe, Aktaş/Devlet Mah., 332 Ada, 7 Parselde kayıtlı taşınmaz ev ve avlusuvasfındadır.

Yüzölçümü: 651,23 m2 Kıymeti: 821.684,60 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2024 - 12:03 Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2024 - 12:03

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2024 - 12:03 Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2024 - 12:03

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.