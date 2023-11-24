T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 24 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/373 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Gaziantep İli, Nizip İlçesi,

MEVKİİ: Güder Mahallesi,

ADA NO: 106

PARSEL NO: 86

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 328,66 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ayşe Kaya, Dilara Özer, Hakkı Açıkgöz, Hasan Açıkgöz, Hasan Açıkgöz, Hüseyin Açıkgöz, İbrahim Halil Açıkgöz, Kevser Kalkan, Mehmet Açıkgöz, Mehmet Sait Açıkgöz, Mustafa Açıkgöz, Osman Açıkgöz, Serap Özpolat, Zeliha Uysal, Zeynep Sırtlan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 18/11/2021 tarihli ve 36-4106 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/373 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/11/2023