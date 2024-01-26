T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 26.01.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/708 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Gaziantep İli, Nizip İlçesi,

MEVKİİ: Bağlıca Mahallesi,

ADA ve PARSEL NO: 192 ada 31 ve 32 parsel ile 195 ada 20 parsel

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 1.199,64 m²'likve 1.821,54 m²'likalanda irtifak hakkı ve 29,32 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 3.050,5 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ali Güneş , Edip Güneş , Elif Güneş , Elif Güneş , Emine Yılmaz, Gamze Güneş, İbrahim Güneş , Mehmet Güneş , Nuriye Güneş , Okan Güneş , Yakup Güneş

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 10/01/2019 tarihli ve 8374-27 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/708 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/12/2023