T.C. NUSAYBİN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 29.07.2024 - 00:01

T.C.NUSAYBİN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.76076117-2023/169-Ceza Dava Dosyası 26.07.2024

Necim ve Afife oğlu, 12/10/1991 Gercüş doğumlu TC Kimlik numarası: 42635069724 olan Abdullah TEKİN hakkında Tehdit suçundan Nusaybin 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 07/06/2023 tarih ve 2023/169 Esas, 2023/381 Karar sayılı kararı ile neticeten neticeten 3 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu kararın Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 231/5. Maddesi gereğince suç nedeniyle somut hesap edilebilir maddi zararın bulunmaması, sanığa verilen cezanın 2 yılı geçmeyen hapis cezası olması, sanığın kişiliği göz önüne alındığında yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu bir kanaat oluşması dikkate alınarak verilen hükmün açıklanmasının 5 yıl süre boyunca geri bırakılmasına karar verildiği, bu süre içerisinde yeni ve kasıtlı bir suç işlemesi durumunda verilen hükmün açıklanacağı, dava boyunca yapılan yargılama gideri olan 784,00-TL'nin sanıktan tahsiline karar verilmiş olup, sanık ABDULLAH TEKİN'in yurtiçi aramalarına rağmen kendilerinin ve ikamet adresinin bulunamaması nedeniyle ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. Maddelerine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın yokluğunda hazır bulunmayan ilgililer için tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yahut zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi koşulu ile mahkememize itiraz edilebileceğine ilişkin verilen karara, yasa yoluna başvurulmaz ise kararın kesinleşeceğine ilişkin ilanen tebliğ olunur.