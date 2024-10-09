T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 09.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/441 Esas

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , İSMET EĞRİDERE arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Çamyayla mahallesi mevkinde kain 124 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 675,35 m2 'lik daimi irtifak ve Kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.07/10/2024