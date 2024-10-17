T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 17.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/434-436-438-440-442 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.14/10/2024

Sıra no

Esas no

İli

İlçesi

Mahalle

Ada no

Parsel no

Malikler

Mülkiyet m²

İrtifak m²

01

2024/434

İzmir

Ödemiş

Horzum

111

226

YAPI ÜRETİM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

6,25

1.822,68

02

2024/436

İzmir

Ödemiş

Horzum

102

46

-HATİCE ŞAHİN

-ARİF AÇIKGÖZ

5,76

1.160,7

03

2024/438

İzmir

Ödemiş

Çamyayla

139

6

-MUSTAFA UYSAL

-ŞAKİR UYSAL

6,25

1.047,02

04

2024/440

İzmir

Ödemiş

Çamyayla

124

7

UFUK ALANLI

-

183,97

05

2024/442

İzmir

Ödemiş

Horzum

124

2

CEMİLE DEMİRTAŞ

-

39,67

#ilangovtr Basın No: ILN02104760