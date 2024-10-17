T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/434-436-438-440-442 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.14/10/2024
Sıra no
Esas no
İli
İlçesi
Mahalle
Ada no
Parsel no
Malikler
Mülkiyet m²
İrtifak m²
01
2024/434
İzmir
Ödemiş
Horzum
111
226
YAPI ÜRETİM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
6,25
1.822,68
02
2024/436
İzmir
Ödemiş
Horzum
102
46
-HATİCE ŞAHİN
-ARİF AÇIKGÖZ
5,76
1.160,7
03
2024/438
İzmir
Ödemiş
Çamyayla
139
6
-MUSTAFA UYSAL
-ŞAKİR UYSAL
6,25
1.047,02
04
2024/440
İzmir
Ödemiş
Çamyayla
124
7
UFUK ALANLI
-
183,97
05
2024/442
İzmir
Ödemiş
Horzum
124
2
CEMİLE DEMİRTAŞ
-
39,67