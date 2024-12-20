T.C. OF 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C. OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI Mahkememizde davacı Teiaş Gen. Müd. vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı Teiaş Gen. Müd. tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Teiaş Gen. Müd. adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Of Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının ve saatinin aşağıda belirtileceği tarih ve satte yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur. 22/11/2024

S.No Esas No: Mahalle Ada/ Parsel Davalılar Mülkiyet Alanı (m²) Duruşma Tarih ve Saati 1 2024/310 Gümüşören/Çamlık Mevkii 1621-10 Muharrem Yağız, Kerem Yağız, Şebnem Gemici, Nurdan Yamaç, Nurhan Yağız, Ahmet Yağız, Mefküre Yağız, Nevra Güler, Cömer Yağız, Özden Özdemir, Özcan Erol, Gülsüm Kıpık, 5630,14 05/02/2024 09:55



