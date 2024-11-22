T.C. OF 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. OF 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizde davacı TEDAŞ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı TEDAŞ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEDAŞ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Of Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının ve saatinin aşağıda belirtileceği tarih ve satte yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur.07/10/2024
S.
No
Esas No
Mahalle
Ada/
Parsel
Davalılar
İrtifak
Alanı
Mülkiyet
Alanı
Duruşma tarihi ve saati
1
2024/214
Of İlçesi, Sugeldi mahallesi
251 ada 4 parsel
Ayşe Kuru, Alaettin Mollahüseyinoğlu, Selahattin Mollahüseyinoğlu, Leyla Atmaca, Hasan Mollahüseyinoğlu, Erol Mollahüseyinoğlu, Zübeyde Mollahüseyinoğlu, Serkan Mollahüseyinoğlu, Asiye Mollahüseyinoğlu, Ayşe Kuşak, Hakan Mollahüseyinoğlu, Şenol Mollahüseyinoğlu, Salih Mollahüseyinoğlu, Aydın Mollahüseyinoğlu, Emine Ay, Hüseyin Mollahüseyinoğlu, Songül Kuru, Elif Hıdımoğlu, Aleyna Nıh, Mustafa Mollahüseyinoğlu
94,65
0
20/12/2024
10.55
2
2024/215
Of İlçesi, Sugeldi mahallesi
252 ada 13 parsel ve 227 ada 10 parsel
Fatma Mollahüseyinoğlu, Ömer Mollahüseyinoğlu, Fatih Mollahüseyinoğlu
9,73
5,29
20/12/2024
11.00
3
2024/216
Of İlçesi, Sugeldi mahallesi
252 ada 7 parsel
Alaettin Mollahüseyinoğlu, Selahattin Mollahüseyinoğlu, Aydın Mollahüseyinoğlu, Adnan Mollahüseyinoğlu, İhsanettin Mollahüseyinoğlu
142,55
2,37
20/12/2024
11.05