T.C. ORDU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/862 Esas

KARAR NO: 2024/237

Mahkememizden verilen 14/02/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile "... Davanın KABULÜ ile, dava konusu; Ordu İli, Altınordu İlçesi, Mübarek Mahallesi 3312 ada 6 parsel,3314 ada 3 parsel, 3329 ada 12 -39 ve 182 parsel sayılı taşınmazların ORTAKLIĞININ, TÜM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE BİRLİKTE SATIŞI SURETİ İLEGİDERİLMESİNE,2-)Satışın, İcra İflas Kanunun 123.ve devamı maddelerine göre UMUM ARASINDA AÇIK ARTIRMA YOLU İLE YAPILMASINA, ... gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize verilecek veya başka bir yer Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile gönderilecek dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk dairesine istinaf yasa yolu açık olmak ve yasal süre içerisinde istinaf yoluna gidilmediğinde kesinleşmek üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı..." şeklinde hüküm kurulmuş olup tüm aramalara rağmen Ordu, Altınordu, Mübarek köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet ve Havva dan olma, 1967 doğumlu,118....200 TC nolu HÜSNÜ ALTUNIŞIK' a ulaşılamamış olup karar tebliğ edilememiş ilanen karar tebliğine karar verilmiştir. Kararın sonucunu içeren ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğin yapılmış sayılacağı hususu hüküm yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.