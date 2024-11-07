T.C. ORHANGAZİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/488 Esas
Konu: Gaiplik ilanı
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile KAYYIM BURSA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa İli Orhangazi İlçesi Muradiye Mah. 105 ada 2 parsel numaralı taşınmazın maliki Mehmet oğlu İbrahim'i bilen tanıyanların, Orhangazi 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 6 AY içerisinde başvurması hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP T.C. KİMLİK NO:
ADI SOYADI: MEHMET OĞLU İBRAHİM
BABA ADI:
ANA ADI:
DOĞUM TARİHİ:
DOĞUM YERİ:
İKAMETGAH ADRESİ:
#ilangovtr Basın No: ILN02116599