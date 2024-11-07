T.C. ORHANGAZİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07.11.2024 - 00:00

Sayı: 2023/488 Esas

Konu: Gaiplik ilanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile KAYYIM BURSA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa İli Orhangazi İlçesi Muradiye Mah. 105 ada 2 parsel numaralı taşınmazın maliki Mehmet oğlu İbrahim'i bilen tanıyanların, Orhangazi 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 6 AY içerisinde başvurması hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP T.C. KİMLİK NO:

ADI SOYADI: MEHMET OĞLU İBRAHİM

BABA ADI:

ANA ADI:

DOĞUM TARİHİ:

DOĞUM YERİ:

İKAMETGAH ADRESİ: