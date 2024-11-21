T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:00

Sayı: 2024/267 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Kayyımlık (Kayyımın Kaldırılması) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesinde bulunan, 365 ada, 134 parsel sayılı taşınmazın maliki Hakkı Eşi Hatice'yi bilen tanıyanların, gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesine haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI: HAKKI EŞİ HATİCE

BABA ADI:

ANA ADI:

DOĞUM TARİHİ:

DOĞUM YERİ:

İKAMETGAH ADRESİ: