T.C. OSMANCIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 12.04.2025 - 00:01

T.C. OSMANCIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDAN

ESAS NO: 2025/55 Esas

Davacı FAZIL BİÇER tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan çek iptali davasında, davacı aşağıda dökümü yapılan çekin iptalini istemiş olup;

T.C. Halkbankası, Osmancık Şubesi, 19/08/2024 basım tarihli 0005178 seri numaralı çek zayi olmuştur.

Bahse konu çeki elinde bulunduranların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize ibraz etmeleri aksi halde çekin iptaline karar verileceği ilan olunur. 12/03/2025