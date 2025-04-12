T.C. OSMANCIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. OSMANCIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDAN
ESAS NO: 2025/55 Esas
Davacı FAZIL BİÇER tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan çek iptali davasında, davacı aşağıda dökümü yapılan çekin iptalini istemiş olup;
T.C. Halkbankası, Osmancık Şubesi, 19/08/2024 basım tarihli 0005178 seri numaralı çek zayi olmuştur.
Bahse konu çeki elinde bulunduranların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize ibraz etmeleri aksi halde çekin iptaline karar verileceği ilan olunur. 12/03/2025
#ilangovtr Basın No: ILN02204026