T.C. OSMANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/20 Tereke Tasfiye

Müteveffa İbrahim ÇİFTÇİ hakkında mahkememizde görülmekte olan terekenin tasfiyesi davasının tensip zaptının 7 nolu ara kararı gereğince;

Müteveffa İbrahim ÇİFTÇİ'nin terekesinde muristen alacaklı olan ve murise borcu olanların ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile Mahkememize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

MÜTEVEFFA: İBRAHİM ÇİFTÇİ

Yeni Mah. Yeni Cami Sk. No:7 Kat:3 No:11Osmancık/ ÇORUM

ÇORUM ili, OSMANCIK ilçesi, YENİ mah/köy, 11 Cilt, 34 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, SELAMİ ve ZARİFE oğlu/kızı, 05/08/1973 dogumlu,