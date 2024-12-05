T.C. OSMANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/22 Tereke Tasfiye

Müteveffa Aydın SOLUGAN hakkında mahkememizde görülmekte olan terekenin tasfiyesi davasının tensip zaptının 7 nolu ara kararı gereğince;

Müteveffa Aydın SOLUGAN'ın terekesinde muristen alacaklı olan ve murise borcu olanların ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile Mahkememize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.

MÜTEVEFFA: AYDIN SOLUGAN

Esentepe Mahallesi Menderes Caddesi No.71 Osmancık/ ÇORUM

ÇORUM ili, OSMANCIK ilçesi, YAĞSİYAN mah/köy, 70 Cilt, 5 Aile sıra no, 150 sırada nüfusa kayıtlı, BEKİR ve ŞERİFE oğlu/kızı, 01/10/1969 dogumlu,