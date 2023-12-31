T.C. OSMANİYE 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 31 Aralık 2023

ESAS NO: 2022/107 Esas

DAVALI: SONER ÇİÇEK- T.C. 74044004126 ( AHMET ve DİLBER'den olma, 01/11/1987 AKSARAY doğumlu)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Deniz ÇİÇEK tarafından aleyhinize açılan ve Mahkememizin 2022/107 esasına kayıtlı bulunan dosyada; "davacı ile aranızda yaşanan evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle hakkınızda Boşanma (Çekişmeli) davasının açıldığı, Dava dilekçesi ve tensip zabtının tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK'nın 127. maddesi gereğince cevap dilekçesi vermeniz gerektiği, cevap vermediğiniz taktirdeHMK'nın 128. Maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, iş bu davada tanık dinletemeyeceğiniz, delil gösteremeyeceğiniz hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.