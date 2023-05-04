T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04 Mayıs 2023

ESAS NO : 2023/31 Esas

Davacı, ERHAN ÖZTÜRK ile Davalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Osmaniye İli, Akyar Mahallesi, 287 Ada 10 Parselde bulunan, 287 Ada 11 Parselde bulunan , 287 Ada 28 Parselde bulunan taşınmazlar ile ilgili olarak Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açıldığı,TMK'nın 713/5. maddesi gereğince son ilândan başlayarak üç ay içinde olağanüstü zamanaşımı yoluyla iktisap koşullarının gerçekleşmediğine dair itirazda bulunabileceği, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ise davacının iddiasını ispatlaması durumunda tescile karar verileceği hususu TMK 713/5 maddesi gereği ilanen tebliğ olunur.