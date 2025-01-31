Yayınlanma: 31.01.2025 - 00:01

T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/19 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Sakarya İli Pamukova İlçesi Gökgöz Mahallesi

MEVKİİ: Çayıraltı

ADA NO: 189

PARSEL NO: 268

VASFI: Tarla

YÜZ ÖLÇÜMÜ: 343,71 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: Nurhayat Özgen

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın 342,10 m2'lik irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/19 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2025