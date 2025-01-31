T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2025/19 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Sakarya İli Pamukova İlçesi Gökgöz Mahallesi
MEVKİİ: Çayıraltı
ADA NO: 189
PARSEL NO: 268
VASFI: Tarla
YÜZ ÖLÇÜMÜ: 343,71 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: Nurhayat Özgen
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın 342,10 m2'lik irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/19 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2025
#ilangovtr Basın No: ILN02164917