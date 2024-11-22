T.C. PASİNLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. PASİNLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/22 Esas

MUSA SEVİM'e (HASAN ve FEHME oğlu, 1884 doğumlu, T.C. 457.....010)

Mahkememizce usulüne uygun çıkarılan tebligatların iade dönmesi ve yapılan adres araştırmasında herhangi bir adresinize ulaşılamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Pasinler Asliye Hukuk Mahkemesinde 2023/22 Esas sayılı dosyası ile adınıza Mirasçılık Belgesinin İptal Davası açılmış olup, işbu dosyaya 04/09/2024 tarihinde bilirkişi raporu kazandırılmış, ilgili belgelere mahkememize müracaat ederek ulaşabileceğiniz, işbu dava dosyasında duruşma günü 09/01/2025 günü saat 11:05'e bırakıldığı tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 12/11/2024