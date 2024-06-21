T.C. PATNOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2017/374 Esas

DAVALI: AHMET DURSUN - 20704250280 ZEKİ ve HATUN oğlu, 11/06/1975 doğumlu,

Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"DAVANIN KABULÜ İLE; Dava konusu; Ağrı İli , Patnos ilçesi, Üçoymak Köyü, 176 parsel sayılı taşınmazın, davalılar adına olan TAPU KAYDININ İPTALİ ile, üzerindeki tüm takyidatlardan ve şerhlerden arî olarak, TMK'nun 999. maddesi uyarınca,davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİ ile, YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE," tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.