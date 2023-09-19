T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/240 Esas
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, İncirli Mahallesi
ADA NO: 1012 ada 3 parsel
VASFI: Tarla
MALİKİ: ALİ SOYSAL
KAMULAŞTIRMA ALANI: 673,86 m²
DURUŞMA TARİHİ: 10/10/2023
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/240 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01892485