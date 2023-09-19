T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 19 Eylül 2023

ESAS NO : 2023/240 Esas

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, İncirli Mahallesi

ADA NO: 1012 ada 3 parsel

VASFI: Tarla

MALİKİ: ALİ SOYSAL

KAMULAŞTIRMA ALANI: 673,86 m²

DURUŞMA TARİHİ: 10/10/2023

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/240 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.