Yayınlanma: 20.02.2025 - 00:01

T.C. POLATLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/40 Esas

Davacı , HAZİNE VE BALİYE BAKANLIĞI ile Davalı, ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜD. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı vekilinin 08/08/2023 havale tarihli dava dilekçesi ile; Polatlı Kuşçu köyü nüfusuna kayıtlı,1/7/1843 doğumlu cilt no. 68, Hane no.13 de nüfusa kayıtlı, Elife ve Ali oğlu Ömer'in 23/02/1910 tarihinde öldüğünü, nüfus kaydında eşi Ayşe'den olma, Seyit Mehmet, Ahmet, eşi Kezban'dan olma Hasan ve Hüseyin Aydoğdu, Ali, Mustafa Aydoğdu,Kazım Aydoğdu isimleri çocukları kayıtlı olduğunu,Tapulama tespiti esnasında Ömer'e intikal ettiği tesbit edilen Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/148 E,sayılı dosyası ile taksimi istenen 871,872,873 parsel sayılı taşınmazlarda Ömer kızı Fatma ve Nazife Aydoğan, 2008/149 Esas sayılı dosyası ile davalı olan 134,266,282,385,870,915 parsel sayılı taşınmazlarda Ömer kızı Fatma ,Ömer kızı Nazife Aydoğan,Ömer kızı Kamile, 2008/167 esas sayılı dosya ile davalı olan 134,266,282,385,870,915 parsel sayılı taşınnazlarda Ömer kızı Fatma, Ömer kızı Nazife Aydoğan, Ömer kızı Kamile, 2008/149 Esas sayılı dosa ile davalı olan 134,266,282,385,870,915 parsel sayılı taşınmazlarda Ömer kızı Fatma, Ömer kızı Nazife Aydoğan, Ömer kızı Kamile,2008/167 E, sayılı dosya ile davalı olan 200,1134,193,202,274 parsel sayılı taşınmazlarda Ömer kızı Fatma,Ömer kızı Nazife Aydoğan, 201,202,133,135,136,274,193,1134 pasellerde Ömer kızı Fatma, Ömer kızı Kamile ,Ömer kızı Nazife Aydoğan, 2008/152esas sayılı dosya ile davalı olan 1103,1039387, 386,463 parsel sayılı taşınmazlarda Ömer kızı Fatma,Ömer kızı Nazife Aydoğan, 373 parselde Ömer kızı Nazife, Ömer kızı, Fatma, Ömer kızı Kamile 'nin paydaş olarak malik bulunduklarını ,bu şahıslara yapılan tebliğatların iade edildiği ve kim olduklarının tespit edilmediğini, Ayrıca Ömer kızı Nazife Aydoğan,Ömer kızı, Fatma'dan itibaren veraset senedi alınması için dava açmış bulunmaktadır. TMK 33/2: Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir.

Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilanla çağırır.

Bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır.

TMK'nın 33/2 maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesi istenen yukarıda belirtilen Ömer kızı Fatma, Ömer kızı Kamile, Ömer Kızı Nazife AYDOĞAN hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren altı(6) ay içerisinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen duyurulur.