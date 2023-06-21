T.C. POLATLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 21 Haziran 2023

Örnek No: 55*

2023/161 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/161 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Ankara İl, Polatlı İlçe, BEYLİKKÖPRÜ Mahalle/Köy, ACIKIR Mevkii, 173 Ada, 57 Parsel,

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TOPLAMDA 203.312,96 M2OLAN TAŞINMAZINBORÇLUYA AİT 50.828,24 M2 LİK HİSSESİ SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR.

TAPU KAYDI VE DOSYALARDA YAPILAN İNCELEME:

173 ada 57 no'lu parselin tapu alanı 203.312,96 m2 olup tarla niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. 173 ada 57 nolu parselin acıkır mevkiisinde olduğu ve kadastro yoluna cepheli olduğu tespit edilmiştir. Tapu kaydında 173 ada 57 nolu parselde borçlu 1/4 hisse oranına göre 50.828,24 m2 yerinin olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZLARININ KONUMU, HÂLİHAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:

Yapılan inceleme taşınmazın; Belediye hizmetlerinden yararlanmadığı, herhangi bir imar uygulamasına konu edilmediği, Kadastro Yoluna cepheli olduğu, Hâlihazırda buğday ekili olduğu, 2. Sınıf kuru tarım arazisi olduğu, Beyliköprü Mahallesine yaklaşık 4,00 km , Polatlı İlçesine kuş uçuşu 21,00 km mesafede olduğu tespit edilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Satış konusu taşınmaz, tarıma elverişlilik, eğim, tuzluluk-alkalilik durumu, su tutma kapasitesi, drenaj sorunu, erozyon problemi ve kumlu-tınlı havadar bir toprak yapısına sahip olup olmadığı, sulama imkânının olup olmadığı yönlerinden incelenmiş; taşınmazın yöreye has tüm bitkilerin yetişmesine uygun, 2.sınıf kuru Tarım Arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir müştemilat ve ağaç tespit edilmemiştir.,

Adresi: Beylikköprü Mahallesi N:1 Polatlı / ANKARA

Yüzölçümü: 50.828,24 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 1.270.706,00 TL

KDV Oranı: %8

Kaydındaki Şerhler: - Bölge için tespit edilen dağıtım normundan (Sulu arazide: 43 da, kuru arazide: 216 da.) Daha küçük parçalara hükmen ve rızaen bölünemez ( İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 15/05/2013 tarih ve 14215 sayılı yazısı) Tarih 17/05/2013 -5878 yevmiye - Mehmet DİNÇER'in vergi ilişiği kesilmemiştir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/08/2023 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati: 15/08/2023 - 11:35

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/09/2023 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati: 13/09/2023 - 11:35

(İİK m.114 ve m.126)

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