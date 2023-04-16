T.C. POLATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 16 Nisan 2023

Sayı :2015/15 Ort. Gid. Satış

SATIŞ TALEP EDEN :HİKMET ÜNAL VE DİĞERLERİ

VEKİLİ : Av. Hatice HATİPOĞLU

HİSSEDAR : EMİNE MEYDANAL

Satış Memurluğumuzca satışına karar verilen Ankara ili Polatlı ilçesi Kuşçu Mahallesi 313 ada 13 parsel ve 268 ada 98 parsel sayılı taşınmazlarda hissedar olan 10753297442 TC kimlik numaralı Emine Meydanal' ın bildirilen adreslerine yapılan tebligatlar bila döndüğünden, adres araştırmasından da bir sonuç elde edilemediğinden taşınmazların satış ilanının kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazlardan 313 ada 13 parsel sayılı taşınmazın değeri 419.248,35 TL olup, %8 KDV ile, 268 ada 98 parselin değeri 4.514.388,40 TL olup, %8 KDV ile ilk satış günleri 13/06/2023 günü saat 10.02-10.12 saatleri arasında, ikinci satış günleri 06/07/2023 günü saat 10.02-10.12 saatleri arasında elektronik ortamda satılacaktır.

İş bu ilanın gazetede ilanından itibaren "7" gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.