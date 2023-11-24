T.C. PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24 Kasım 2023

ESAS NO: 2021/106 Esas

Mahkememizin 2021/106 Esas sayılı dosyasının yapılan açık yargılamasında; davalılar Kadir ŞANLI ve Müslüm ŞANLI'ya bilirkişi raporlarının tebliği yerine kaim olmak üzere, ilan tarihinden itibaren yasal süresi geçtikten sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bilirkişi raporlarına karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 17/11/2023