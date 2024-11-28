T.C. PÜTÜRGE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28.11.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/242

KARAR NO: 2023/208

Mahkememizin 01/11/2023 tarih ve 2022/242 Esas, 2023/208 Karar sayılı dava dosyasında Muhammed ve Raca oğlu, 01/01/2002 İDLİP doğumlu, Suriye uyruklu sanık Hamza ELAHMED ile arkadaşları Ahmet Kırık, Cem Elmas, Halit Elahmed hakkında Gece Vakti Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan yapılan yargılama neticesinde ; Sanıkların yüklenen suçu işlediklerine dair, mahkumiyetlerine yeter, kuşku sınırlarını aşan, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmakla, şüpheden sanık yararlanır ilkesi de nazara alınarak, sanıkların yüklenen gece vakti nitelikli hırsızlık suçundan CMK'nın 223/2-e hükmü uyarınca ayrı ayrı BERAATLERİNE karar verildiği, Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan 04/12/2023 tarihli istinaf dilekçesi ile sanıkların TCK'nın 142/1-e, 143. Maddeleri uyarınca Gece Vakti Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında suçundan ayrı ayrı mahkumiyetlerine karar verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğundan istinaf başvurusunda bulunduğu, sanık Hamza ELAHMED'e bildirmiş olduğu adreslerin yetersiz olduğu ve tespit edilen adreslerden ve tüm aramalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve tebligat adresinin tespit edilemediği, bu sebeple gerekçeli karar ile Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığının istinaf dilekçesinin tebliğ edilemediği anlaşılmakla, GEREKÇELİ KARAR ile PÜTÜRGE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İSTİNAF DİLEKÇESİNİN5271 sayılıTebligat Kanununun 28/1 maddesi gereğince sanık Hamza ELAHMED'e ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak CMK'nın ilgili maddeleri gereğince 7 gün sonunda dava dosyasının ilgili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği ilanen tebliğ olunur.26/11/2024