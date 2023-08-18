T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18 Ağustos 2023

Dosya No: 2022/667-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No: 2022/667

Karar No: 2023/497

SANIK: Abdulkadir TAKİKA, Nizar ve Yasemin oğlu, 2002 doğumlu, Suriye

Suç: Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama, Kamu Malına Zarar Verme

Suç Tarihi: 14/04/2022

Karar Tarihi: 01/06/2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Abdulkadir TAKİKAhakkında Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama, Kamu Malına Zarar Verme suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (3 yıl 4 Ay 18 günhapis cezası, 25.000 tl ve 6000 tl adli para cezası) kararıverilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ile Cumhuriyet savcısının istinaf talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.14.08.2023