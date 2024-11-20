T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.11.2024 - 00:00

Sayı: E.36986964-2023/446-Ceza Dava Dosyası 18.11.2024

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No: 2023/446

Karar No: 2024/339

SSÇ: ABDULAZİZ DUHHAN,Numan ve Lema oğlu,06/06/2006Humus doğumlu.

Suç: Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Gece Vakti Bina ve Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlığa Teşebbüs

Suç Tarihi: 22/10/2023

Karar Tarihi: 02/07/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada SSÇ ABDULAZİZ DUHHAN hakkında Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan ve Gece Vakti Bina ve Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlığa Teşebbüs suçundan ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verildiği ve yukarıda kimliği yazılı ss.çnin bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.