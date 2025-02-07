Yayınlanma: 07.02.2025 - 00:01

T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO: 2023/127 Esas

KARAR NO: 2023/232

C.SAV.ESAS NO: 2023/592

SANIK: AYCAN ATASOY, ALİ ve ŞAMİYE kızı, 28/08/1993 ANTAKYA doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ: Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ: 03/02/2023

UYGULANAN KANUN MAD: Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI: 2240 TL ADLİ PARA

KARAR TARİHİ: 03/07/2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Aycan ATASOY hakkında Basit Yaralama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (MAHKUMİYET) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etme haklarının bulunduğu itiraz halinde CMK'nın 252/2 maddesi uyarınca genel hükümlere göre duruşma açılacağı ve sanıklar tarafından itiraz edilmesi halinde CMK'nın 251/3 maddesine göre uygulanan 1/4 oranındaki indirim oranının korunmayacağı ve genel hükümlere göre duruşma açılması halinde mahkemenin işbu karar ile bağlı olmaksızın yeniden hüküm verebileceği hususunda karar ile birlikte taraflara bildirilmesine,

Dair; Tarafların yokluğunda CMK'nın 251 ve 252. Maddeleri uyarınca basit yargılama usulüne göre ve kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde dava dosyası kapsamında basit yargılama usulünün uygulanmış olması sebebiyle 5271 sayılı CMK'nın 251/5 maddesi gereğince mahkememiz nezninde İTİRAZ yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verilmiştir. 03.02.2025