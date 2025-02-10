Yayınlanma: 10.02.2025 - 00:01

T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO: 2016/343 Esas

KARAR NO: 2024/211

C.SAV.ESAS NO: 2016/1126

SANIK: HÜSEYİN ALİ, GADVAN ve EFTEM HEYRO oğlu, 1963 HAMA doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ: Tehdit, Hakaret, Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ: 15/11/2015

UYGULANAN KANUN MAD: Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle, 125/1, 106/1-1.cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI: DÜŞME

KARAR TARİHİ: 28/05/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Hüseyin ALİ hakkında Tehdit, Hakaret, Basit Yaralama suçlarından açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.. 04.02.2025