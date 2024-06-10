T.C. RİZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.06.2024 - 00:00

Sayı: 2023/223 Esas 31/05/2024

İLAN METNİ

Davacı Ziya KÖSE ve arkadaşları vekili Av. Ali İmran BÜYÜK tarafından davalı Abdullah Sabuncuoğlu ve arkadaşları aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca;

Davalı Rize İli Derepazarı İlçesi Yanıktaş Köyü nüfusuna kayıtlı Anatoliy ve Mila'dan olma01/01/1968 d.lu Svetlana GÖKSU ve Davalı Kastamonu İli İnebolu İlçesi Evrenye nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Zeliha'dan olma 15/01/1945 d.lu Saniye HASKÖY'ün adreslerinin tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendilerine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Davacılar tarafından Rize ili Derepazarıİlçesi Yanııktaş Köyü 125 ada 6 nolu parsel üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla davalılar Svetlana GÖKSU ve Saniye HASKÖY'ün işbu dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalıların bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmelerini gerektiği, duruşma gününün 08/10/2024 günü saatinin ise 10:10 olduğu, davalıların duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri taktirde yokluklarında yargılamaya devam edileceği ilanen tebliğ olunur.