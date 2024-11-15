Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:01

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/180 Esas

HÜKÜM :Rize İli, Merkez İlçesi, Müftü Mahallesi, 226 Ada 1 Parsel sayılı 3.917,00 m² yüzölçümündeki taşınmazın Fen Bilirkişisi CEMİL KARSLI tarafından düzenlenen 21/04/2015 tarihli rapor ve ekindeki krokisinde gösterilen 252,58 m² lik kısmının davalı adına olan tapu kaydının İPTALİ İLE TAPUDAN YOL OLARAK TERKİNİNE, Rize İli, Merkez İlçesi, Müftü Mahallesi, 226 Ada 1 Parsel sayılı 3.917,00 m² yüzölçümündeki taşınmazın kamulaştırılan 252,58 m2 lik kısımının kamulaştırma bedelinin 323.476,84 TL(ilk karardan sonraki yalnızca istinaf eden davalılara düşen düşen fark bedel eklendiğinde) olduğunun TESPİTİNE, acele el koyma bedeli olan 216.699,06 TL düşüldüğünde ilk kararla ödenmesine karar verilen 60.809,56 TL'ye 07/09/2014 tarihinden ilk karar tarihi olan 19/04/2018 tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına, ilk karardan sonra istinaf eden davalılar Emine Gürşen, Handan Kopuz, Havva Gürdal, Leman Kutlu, Levent Şeker, Memiş Hakan Köse ve Resul Şeker paylarına düşen kaldırma sonrası fark bedel olan 45.968,22 TL'ye 07/09/2014 tarihinden 14/11/2019 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine ,dair Mahkememiz hükmünün ve davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen 09/05/2024 tarihli istinaf başvurusununda davalı SIDIKA MURAT TENEKECİ 'ye tebliğinden itibaren iki haftaiçerisinde istinaf yoluna başvurulacağına dair ilanen tebliğ olunur. 12/11/2024