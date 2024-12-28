T.C. SAKARYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 28.12.2024 - 00:01

T.C. SAKARYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/352 Esas

Konu : Meral Gökay Hk. Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MERAL GÖKAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/12/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 51367071516

ADI SOYADI : MERAL GÖKAY

BABA ADI : NURETTİN

ANA ADI : SENİHA

DOĞUM TARİHİ : 20/11/1960

DOĞUM YERİ : SABURLU

İKAMETGAH ADRESİ : -

#ilangovtr Basın No: ILN02147209