T.C. SAKARYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. SAKARYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/352 Esas
Konu : Meral Gökay Hk. Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MERAL GÖKAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/12/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 51367071516
ADI SOYADI : MERAL GÖKAY
BABA ADI : NURETTİN
ANA ADI : SENİHA
DOĞUM TARİHİ : 20/11/1960
DOĞUM YERİ : SABURLU
İKAMETGAH ADRESİ : -
#ilangovtr Basın No: ILN02147209