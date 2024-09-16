T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 16.09.2024 - 00:00

2024/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Adapazarı İlçe, DAĞDİBİ Mahalle/Köy, dombaykozu Mevkii, 2452 Ada, 616 Parsel, tarla vasfındataşınmaz.

Yüzölçümü : 4.224,71 m2

Kıymeti : 4.013.474,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 11:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:54

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 11:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 11:54

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Adapazarı İlçe, DAĞDİBİ Mahalle/Köy, dombaykozu Mevkii, 2452 Ada, 281 Parsel, tarla vasfında taşınmaz.

SAKARYA

Yüzölçümü : 5.264,67 m2

Kıymeti : 4.080.119,25 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 11:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:33

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 11:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 11:33

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Adapazarı İlçe, DAĞDİBİ Mahalle/Köy, ceviz tarla Mevkii, 2452 Ada, 84 Parsel, sakarya ili.tarla vasfında.

SAKARYA

Yüzölçümü : 10.256,89 m2

Kıymeti : 12.308.268,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 11:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 11:14

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 11:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 11:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.