T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/86 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/86 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi,Dağdibi Mah, Köyiçi Mevkii, 2450 Ada,194 Parsel, 7.771,06 M2 LiTarla Vasfında Taşınmaz.
Yüzölçümü : 7.771,06 m2
Kıymeti : 7.771.060,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 10:04
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 10:04
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mah,Palak Yurdu Mevkii,15 Ada, 15 Parsel,4.496,72 M2 Li Tarla Vasfında Taşınmaz.
Yüzölçümü : 4.496,72 m2
Kıymeti : 3.597.376,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 10:17
Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 10:17
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 10:17
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 10:17
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mah,Palak Yurdu Mevkii,15 Ada,212 Parsel,3.851,20 M2 Li Tarla Vasfında Taşınmaz.Adapazarı/ SAKARYA
Yüzölçümü : 3.851,20 m2
Kıymeti : 11.553.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 10:42
Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 10:42
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 10:42
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 10:42
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi,DağdibiMah, Köyiçi Mevkii,2450 Ada,200 Parsel , 15.263,36 M2Tarla Vasfınnda Taşınmaz.Adapazarı/ SAKARYA
Yüzölçümü : 15.263,36 m2
Kıymeti : 64.869.280,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 11:09
Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 11:09
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 11:09
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 11:09
(İİK m.114 ve m.126)
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