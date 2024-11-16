T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 16.11.2024 - 00:00

2023/86 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/86 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi,Dağdibi Mah, Köyiçi Mevkii, 2450 Ada,194 Parsel, 7.771,06 M2 LiTarla Vasfında Taşınmaz.

Yüzölçümü : 7.771,06 m2

Kıymeti : 7.771.060,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 10:04

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mah,Palak Yurdu Mevkii,15 Ada, 15 Parsel,4.496,72 M2 Li Tarla Vasfında Taşınmaz.

Yüzölçümü : 4.496,72 m2

Kıymeti : 3.597.376,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 10:17

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 10:17

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mah,Palak Yurdu Mevkii,15 Ada,212 Parsel,3.851,20 M2 Li Tarla Vasfında Taşınmaz.Adapazarı/ SAKARYA

Yüzölçümü : 3.851,20 m2

Kıymeti : 11.553.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 10:42

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 10:42

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi,DağdibiMah, Köyiçi Mevkii,2450 Ada,200 Parsel , 15.263,36 M2Tarla Vasfınnda Taşınmaz.Adapazarı/ SAKARYA

Yüzölçümü : 15.263,36 m2

Kıymeti : 64.869.280,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 11:09

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 11:09

(İİK m.114 ve m.126)

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