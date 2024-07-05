T.C. SAMANDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/24 Esas

DAVALI : NECMA BAFKAS - TOMRUKSUYU MAH. ÇİFTLİK CAD. NO:47/1 İÇ KAPI NO:2HATAY SAMANDAĞI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma (çekişmeli)) davasının yargılamasında,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK.nun 122 ve 127 ve 129 maddeleri gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçi sunmanız, sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü iddiaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, tarafınızca cevaba cevap dilekçesinin tebliği halinde tebliğden itibaren replik / düplik'e cevap dilekçesi sunmanız, sunmadığınız takdirde karşı tarafın dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, dilekçelerin karşılıklı verilmesi veya bunun için kanunda belirlenen sürelerin geçmesi ve dilekçelerde talep edilen, dayanılan delillerin toplanmasından sonra ön inceleme duruşması yapılacağı hususları, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.