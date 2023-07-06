T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 06 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/750 Esas

Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli,Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1203 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan müteveffa Kazim Uğur'un mirasçıları davalılar Nurcihan Çelik, Turan Uğur, Tekin Uğur ve Yusuf Uğur ile anlaşma sağlanamadığından;

Mahkememize 2023/750 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi ŞubeMüdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 17/07/2023 günü saat 10:38'e bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/06/2023