T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 07 Temmuz 2023

ESAS NO : 2023/616 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.

ADA NO: 1177

PARSEL NO: 32

VASFI: Dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI: NERİMAN TURAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Samsun İli Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.1177ada 31 parsel no'lu davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 günve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/616 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/06/2023