T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 14 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/1486 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi

ADA NO: 1205

PARSEL NO: 28

VASFI: Kargir dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI: SALİH TOZLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 1205 ada 28 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait hisse Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1486 sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/12/2023