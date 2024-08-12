T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Yayınlanma: 12.08.2024 - 00:00

TÜRKİYE DEPREM, SEL VE YANGIN ACİL İMAR PROJESİ PROJESİ

İHALE NO. SAMSUN-G2

Ekskavatör Alımı İşi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İLBANK aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No. Samsun-G2) Ekskavatör Alımı İşi’ni Dünya Bankası satınalma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.

Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 12.09.2024’den itibaren doksanbir (91) takvim günü süreyle geçerli olacak ve LOT 1 için en az 500.000,00 TL (BeşYüzBinTürkLirası), LOT 2 için en az 700.000,00 TL (YediYüzBinTürkLirası), LOT 3 için en az 600.000,00 TL (AltıYüzBinTürkLirası), LOT 4 için en az 850.000,00 TL (SekizYüzElliBinTürkLirası), LOT 5 için en az 750.000,00 (YediYüzElliBinTürkLirası), LOT 6 için en az 950.000,00 TL (DokuzYüz ElliBinTürkLirası) tutarında veya eşdeğeri bir miktarda düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 12.09.2024, saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15’te açılacaktır.

İlgilenen firmalar ‘www.samsun.bel.tr’, ‘www.ekap.gov.tr’ ve ‘www.ilbank.gov.tr’ internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Adres:

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Satınalma Dairesi Başkanlığı

İhale ve Sözleşmeler Şube Müdürlüğü

Hançerli Mah. 216. Sok. No:8

İlkadım / Samsun - TÜRKİYE

Telefon: +90 3616090/5620

E-posta: [email protected]